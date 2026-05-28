Preparativos de la inédita Cevisama en septiembre: estas son las primeras marcas que participarán

Durante muchos años fue el evento más importante del recinto ferial de València, pero la disminución de las firmas participantes en los últimos tiempos supuso un cambio radical de escenario. El pasado verano, la Conselleria de Industria y Feria Valencia anunciaron que el principal escaparate de la cerámica de Castellón, Cevisama, dejaba de celebrarse de manera independiente, y quedaba incluida dentro de la feria del mueble, Hábitat.

Una decisión que fue controvertida, al perderse una de las citas fundamentales del azulejo cara al exterior. Para paliar esta pérdida, el sector se organizó para montar las actividades de Time of Spain, que tuvo como escenarios principales los expositores de las firmas cerámicas.

Cambio de calendario

La idea de cambiar el calendario de Cevisama al de Hábitat, que se celebra a finales de septiembre, tiene un inconveniente para la cerámica: tiene lugar la semana posterior a Cersaie, en Bolonia, donde participa buena parte de las empresas del sector. Esto implica una gran dificultad para estar en las dos ferias.

Pese a ello, siguen adelante los planes de Feria Valencia, con la nueva denominación de 360 by Cevisama para un evento que no solo incluye a firmas cerámicas, sino que también aporta el sector del baño. Se ubicará en el pabellón 6 del recinto ferial, mientras que los principales espacios se reservan para el mueble.

Nuevas empresas participantes

Desde la organización de Hábitat han dado a conocer el nombre de las primeras empresas participantes en esta nueva etapa de septiembre de 2026, con una mayoría aplastante de compañías de baño. "La nueva propuesta ha despertado un notable interés entre empresas del ámbito del baño y del equipamiento vinculado al diseño de interiores, que ven en este proyecto una oportunidad para ampliar su visibilidad y conectar con nuevos canales de negocio en un entorno donde convergen todos los sectores relacionados con el hábitat", apuntan desde la feria.

En el listado de firmas, en el área de equipamiento y soluciones para el baño destacan empresas como Sanycces, Bathco, Hispabaño, Eurobath, GME, Mapini, New Bath o Mibaño. En el ámbito de la grifería y componentes han apostado ya por el proyecto Poalgi, Tres Grifería, Nobili, Aquafrif, IRSAP o Industrias Ramón Soler, junto a firmas especializadas como Hidrobox by Tece o Fede Switch & Light.

Baño e interiorismo

Por su parte, materiales, revestimientos y soluciones para arquitectura e interiorismo también tendrán un peso importante con empresas como Neolith, Dune Cerámica, Sonae Arauco, Fossil Natura, Tarimatec, Vitcera, Cevica, Roced, Grupo Castel, Maora o Ecoclay, además de propuestas vinculadas al mobiliario y equipamiento como Grupo Seys, Valman Mobiliario o Goccia Europe.

"La participación de estas compañías evidencia la evolución del baño hacia un concepto más global, donde diseño, tecnología, materiales, sostenibilidad y experiencia de usuario forman parte de un mismo ecosistema. Y precisamente esa visión integral es uno de los pilares sobre los que nace 360 by Cevisama", mencionan. La organización afirma que una de las fortalezas del proyecto "será su integración dentro de València Inspira Diseño 2026, que facilitará sinergias directas con sectores como el mobiliario, los textiles para el hogar y especialmente la cocina. La convivencia con Espacio Cocina SICI permitirá generar conexiones naturales entre sectores que cada vez trabajan de manera más transversal en proyectos residenciales, hoteleros y contract".