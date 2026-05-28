Radiografía a la industria cerámica: Deloitte calcula cuánto dinero ha ganado el sector en 2025

El sector cerámico de Castellón superó con nota un año 2025 marcado por los aranceles de Estados Unidos y otros problemas. Esta es la conclusión de la consultora Deloitte en su radiografía anual, que cita las "tensiones geopolíticas, cambios en los flujos comerciales y un entorno energético exigente". Pese a ello, "la industria ha logrado mantener sus niveles de ventas en línea con la serie histórica, al tiempo que ha continuado avanzando en su transformación".

"Los datos reflejan un sector que ha sabido adaptarse con rapidez a un entorno más exigente, manteniendo niveles de actividad sólidos y preservando su capacidad de inversión", señala Javier Arribas, socio responsable de Transactions en Comunitat Valenciana y Región de Murcia de Deloitte. El balance presenta claroscuros. Entre los aspectos más positivos está el buen tono de los beneficios. "Se ha mantenido una sólida rentabilidad operativa con un ebitda —beneficios antes de impuestos, intereses, amortizaciones y depreciaciones— cercano a los 800 millones de euros. Esto supone un margen del 16,7%, "situándose como la segunda mejor cifra de la serie histórica". Los beneficios de 2024 fueron de 924 millones, en lo que fue su récord de ganancias.

Javier Arribas, de Deloitte, expuso la situación del sector cerámico. / Mediterráneo

Rentabilidad e inversión

Además, se ha conseguido mantener el tradicional tono inversor para mejorar la capacidad productiva y mantener el liderazgo en innovación. El documento calcula que se destinaron más de 400 millones de euros a modernizar la maquinaria, reforzar la eficiencia energética y la descarbonización, "lo que refleja la apuesta del sector por reforzar su competitividad en el medio y largo plazo".

En cuanto al comportamiento de los mercados, Deloitte refuerza los datos presentados por la patronal Ascer en los últimos meses. Las ventas han sido buenas dentro del territorio nacional y en Estados Unidos, "compensando una evolución más contenida en la Unión Europea". El pasado año hubo un aumento de las exportaciones del 15,5%, si bien en el arranque de 2026 se ha producido una fuerte contracción.

Endeudamiento y competencia

En cambio, hay interrogantes en otros apartados. Uno de ellos es el endeudamiento. "La ligera caída en rentabilidad ha supuesto un moderado incremento del ratio de endeudamiento, si bien se mantiene en niveles muy razonables para sostener los planes de inversión del sector, y más aún tratándose de una industria intensiva en capital, para la que los niveles de endeudamiento representan un factor fundamental de competitividad", señala el informe. Esta deuda está cifrada en unos 2.000 millones de euros.

Sobre la amenaza de otros países productores, como la India, remarcan que es "un factor de atención, si bien se concentra principalmente en segmentos de menor valor añadido y en determinadas geografías, lo que matiza su impacto sobre el posicionamiento del producto español". Para Arribas, "el principal reto del sector no es únicamente de demanda, sino de adaptación a un nuevo marco competitivo donde la energía, la regulación y la sostenibilidad van a ser factores determinantes". Con todo, "en base a las respuestas recibidas a la encuesta realizada, el sector muestra preocupación por la regulación del comercio internacional y por la competencia india".

Estrategias empresariales

El análisis de la consultora expone diferencias entre tipos de empresa azulejera. Las firmas que producen mucho volumen y las especializadas en producción de piezas especiales y de pequeño formato han liderado el crecimiento, tanto en facturación como en inversiones. "En el caso de las compañías de volumen, los ajustes en precios —con una reducción media cercana al 5%— han permitido impulsar un crecimiento aproximado del 2,5% en ventas", con el objetivo de ganar cuota de mercado, apuntan. Por su parte, las compañías con estrategia competitiva premium y aquellas compañías que no tienen una estrategia competitiva definida "se han mantenido en línea con los niveles de 2024".

La imagen de 2025 ha quedado modificada no solo por la evolución de los vaivenes arancelarios y el efecto rebote de ventas en Estados Unidos. "El principal reto del sector no es únicamente de demanda, sino de adaptación a un nuevo marco competitivo donde la energía, la regulación y la sostenibilidad van a ser factores determinantes", defiende el experto de Deloitte.

Costes energéticos y CO2

Una de las inquietudes es el "potencial impacto de tensiones en el suministro global de gas". Recuerdan que el Golfo Pérsico "concentra aproximadamente el 25% de las exportaciones mundiales de gas natural licuado", y que todas estas tensiones podrían trasladarse a los costes energéticos, con su consiguiente disminución de la rentabilidad.

La otra duda viene por la regulación europea del mercado de emisiones de CO2, con un coste de 160 millones de euros anuales "en el escenario más desfavorable". Para subsistir, defienden "la necesidad de seguir avanzando en eficiencia y descarbonización".