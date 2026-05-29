El congreso Qualicer refuerza la presencia de los instaladores de cerámica

El congreso dedicado a la calidad cerámica, Qualicer, que organiza el Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón, mantiene el goteo de incorporaciones a sus ponencias y mesas redondas. La cita, que se desarrollará los días 10 y 11 de junio en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló, contará con una mesa redonda dedicada a los avances en la instalación de piezas cerámicas en edificios y proyectos arquitectónicos.

La organización de Qualicer ha confirmado la incorporación de Matías Martínez, secretario general de Proalso (Asociación Profesional de Alicatadores Soladores), a la mesa El futuro de la instalación, que cerrará la primera jornada del congreso. Esta participación "reforzará la presencia de los profesionales de la instalación dentro de un bloque temático especialmente orientado a analizar los retos y oportunidades que afronta la arquitectura y la construcción con materiales cerámicos en los próximos años", apuntan.

Instalación cerámica

Las sesiones de tarde de este primer día comenzarán con la inteligencia artificial como protagonista. Enrique Manso y Aitor Rodríguez, de EY Transforma, abordarán el impacto de estas tecnologías en la industria y las nuevas oportunidades que se abren para la mejora de los procesos productivos y la competitividad.

Posteriormente habrá un bloque dedicado a arquitectura, construcción e instalación, con varias intervenciones de expertos internacionales. Entre ellas destaca la ponencia de Woody Sanders, vicepresidente primero de la National Tile Contractors Association (NTCA) de Estados Unidos, dedicada a las oportunidades que ofrece la instalación sobre suelo técnico elevado en grandes espacios exteriores. A continuación, Tim Christopher, responsable de calidad de proyectos de construcción en Lendlease Australia, analizará las consecuencias reputacionales derivadas de los errores de diseño y de las aplicaciones incorrectas de los productos cerámicos. Posteriormente, Dale Kempster, director de la Red Técnica Internacional para Norteamérica de Schluter Systems, presentará las tendencias vinculadas a la construcción industrializada, los módulos tridimensionales y la construcción off-site.

Encuentro internacional

El congreso "cuenta ya con la participación confirmada de ponentes y representantes procedentes de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Italia, México, Reino Unido, Turquía y España, consolidando nuevamente a Castellón como uno de los grandes puntos de encuentro internacionales de la industria cerámica", exponen desde Qualicer.