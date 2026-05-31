Verònica Rivière, presidenta de GasIndustrial: "Si nadie asume los costes de descarbonizar la cerámica, hay que dejar de fabricar o irse fuera"

El colectivo que preside representa a sectores como la cerámica, que necesitan de grandes cantidades de gas para elaborar sus productos. Con una década de trayectoria, defiende la continuidad de la industria y normas regulatorias razonables para evitar su desaparición.

¿Fabricar en España es más caro que en otras partes del mundo por las regulaciones públicas?

Los costes energéticos, ya no en España, sino en toda Europa, son elevados si los comparamos con otros países de fuera de la Unión Europea, que tienen políticas energéticas más laxas medioambientalmente o tienen gas propio. Aquí en España y Europa este caso es totalmente distinto, lo que hace que tengamos precios del gas más altos. Ahora estamos alrededor de unos 50 euros megavatio hora. En Estados Unidos, que tiene el gas y pozos, su coste es de unos 10 euros. O sea que tenemos un precio cinco veces más caro que ellos.

Han expuesto sus quejas ante la propuesta de actualización de peajes por el uso de la infraestructura gasista nacional. ¿Cómo perjudica esto a las empresas?

Con estos peajes se pagan todas las retribuciones reguladas del sector gasista, lo que son las siete regasificadoras que tenemos actualmente, y todas las redes de transporte y distribución para que todo ese gas llegue al consumidor final. Nuestra reivindicación es que la retribución sea razonable. Es una actividad regulada que se tiene que vigilar con la rentabilidad que marca la metodología, y no sumar extras fuera de lo que es lógico. Ahora están en consulta las retribuciones, y a lo largo de este año saldrá la metodología, a la que haremos las alegaciones correspondientes.

¿Las administraciones prestan atención a las necesidades de las empresas gasintensivas?

En estos 10 años desde que se creó GasIndustrial ha pasado de todo. En un inicio se creó el Mibgas, que fue un avance muy grande al tener una referencia española de precios. Luego hemos seguido reivindicando temas de competitividad y sí que hemos encontrado la colaboración con la administración. Pero claro, queda mucho por hacer. Seguimos reclamando el estatuto de consumidor gasintensivo, que es una de nuestras prioridades. En estos momentos no se tienen en cuenta nuestras especificidades, como sí tienen las empresas electrointensivas.

¿Se sienten en el punto de mira ante el proceso de descarbonización que piden las autoridades?

Voy a poner un ejemplo con la industria cerámica de Castellón. Son procesos de muy alta temperatura que no se pueden electrificar. Entonces ya no es cuestión de quién contamina o quién deja de contaminar, si el gas es bueno o el gas es malo. Actualmente la electrificación no es una opción para la industria cerámica de Castellón. La descarbonización vendrá paulatinamente con otras vías. Tenemos el biometano, tenemos el hidrógeno verde, y la industria española ya está invirtiendo mucho en eficiencia y en reducción de consumos. Yo creo que no es medioambientalmente sostenible que se cierren empresas en España y se abran otras fuera de las fronteras de la Unión Europea para contaminar, a lo mejor incluso más. Entonces, no hay que confundir descarbonización con desindustrialización. El problema de la adaptación a métodos descarbonizados es que los costos son superiores y si nadie te los asume, la solución es dejar de fabricar o irse fuera.

¿La cerámica lo tiene peor que otras industrias para la descarbonización?

Todos los sectores se encuentran con realidades parecidas. La cerámica de Castellón es uno de los sectores gasintensivos ejemplo de los que están sometidos a una alta competencia internacional. Esos países tienen otras reglas medioambientales totalmente distintas. Descarbonizar la industria y mantener la competitividad, hoy por hoy, no es posible. Nos encantaría que todas las industrias españolas estuvieran ya descarbonizadas, pero es un camino largo a recorrer. Lo que estamos viendo ahora es preocupante: el consumo de gas en España ha ido cayendo y esto no es una eficiencia milagrosa. Porque si no se consume gas es que no estás produciendo.

¿Es realista el uso del biometano para sustituir el gas natural?

En primer lugar, tenemos un proyecto de real decreto, en consulta pública, que establece una serie de obligaciones de comprar cuotas de biometano. Nos preocupa, porque va en contra de la neutralidad tecnológica. Te obligan a consumir el biometano y no es una elección libre. Este tipo de cambios puedes desarrollarlos con palos o con zanahorias. En este caso, el gobierno ha optado por los palos, cuando debería haber incentivado su uso.

¿Avanza la creación de nuevas plantas de biometano?

Actualmente, lo que se está inyectando en la red es el 0,1% de la demanda nacional. Y prevén un 6% en siete años. Entre el tiempo de construcción de una planta y las tramitaciones, pues vemos que se va a tensar el mercado. Porque todos los mercados son de oferta y demanda. En este momento han creado un mercado en el que la demanda la obliga, pero no hay oferta. Si hay compradores obligados pero no hay productores nacionales, el precio se dispara. Y en cuanto a precios, el uso del biometano en Italia tiene compensaciones al sobrecoste por parte del Estado. Esto supondrá un diferencial de competitividad con las industrias italianas.

¿El biometano tiene las mismas propiedades que el gas?

A día de hoy no hay problema, porque se mezcla muy poco con el gas natural, pero cuando haya más biometano la gestión debe ser distinta, porque hay variables, como una mayor presencia de oxígeno o de otros elementos como el flúor. Esto puede causar una inestabilidad de la llama, que en el caso específico de Castellón puede afectar a la calidad de las fritas y esmaltes.

¿Cómo está afectando el conflicto bélico en Irán ?

Hay parecidos y diferencias respecto a lo ocurrido en Ucrania. La semejanza es que se han disparado los precios. Por suerte, en seguridad y suministro, Catar no es uno de los países habituales que nos suministraba mayor volumen de gas. Asia tiene una dependencia mucho más grande. Y España tiene una amplia red de regasificadoras, que pueden recibir desde cualquier país. Pero al haber más competencia internacional por el gas sube el precio.