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Cambios en el grupo dueño de Keraben: Francisco Carvajal gana peso en la cúpula de la británica Victoria
El español ya era el responsable de toda la división cerámica
Victoria Ceramics Spain, la compañía de la que dependen marcas de cerámica tan conocidas como Keraben o Saloni, sigue en un proceso de cambios. Recientemente se aprobó un ERE para la salida de 69 empleados de las áreas comerciales y de oficinas, y a mediados de marzo se anunció públicamente el nombramiento de Francisco Carvajal como CEO de toda la división cerámica del grupo. Ya estaba al frente de las firmas italianas, y desde entonces sustituye a José Luis Llacuna.
Ahora, Carvajal asciende de posición dentro de la multinacional británica Victoria PLC, que tiene presencia en diferentes partes del mundo y se dedica también a la fabricación de moquetas, césped artificial o suelos de vinilo. Un comunicado del grupo señala que el CEO global, Philippe Hamers, dejará su cargo el 30 de junio tras anunciar su intención de retirarse.
Cambios en la dirección
A partir de ese momento, "las principales divisiones operativas de Victoria estarán dirigidas por sus respectivos equipos directivos", apunta el comunicado. Entre ellos está "la división de cerámica, dirigida por Francisco Carvajal, quien fue ascendido a este cargo en febrero de 2026". Junto a él estarán Roberto Moreno, director de operaciones de Victoria, que seguirá al frente de las divisiones de Alfombras y Norteamérica; y Steve Byrne, director ejecutivo de suelos del Reino Unido.
"El consejo de administración considera que la rendición de cuentas directa por parte de las divisiones mejorará la ejecución y permitirá mantener el enfoque en las iniciativas de mejora interna del grupo, la generación de caja y la reducción del endeudamiento". El presidente ejecutivo de la multinacional, Geoff Wilding, mencionó que esta nueva estructura directiva "refleja las características específicas de nuestras principales divisiones y otorga a cada una de ellas una responsabilidad clara", con el fin último de "recuperar valor para los accionistas".
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