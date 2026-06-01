El horno cerámico eléctrico será protagonista en el congreso Qualicer

El congreso dedicado a la calidad cerámica, Qualicer, tratará uno de los principales desafíos de esta industria: la sustitución de los hornos de gas natural por alternativas descarbonizadas. Un recorrido que apenas ha comenzado, y que cuenta con pocas opciones, pero que en los últimos tiempos ha dado avances.

Uno de los más significativos es el horno eléctrico de la compañía Systemfoc e instalado en la empresa Equipe. El congreso mostrará los últimos avances con una ponencia que será impartida por el propietario de Systemfoc y diseñador de este horno, Vicent Aparici, junto al ingeniero eléctrico Marc Calvo.

Horno eléctrico industrial

La presentación "mostrará los resultados obtenidos en el desarrollo de un horno eléctrico industrial de gran capacidad, una tecnología llamada a desempeñar un papel relevante en el proceso de electrificación y descarbonización de la industria cerámica", mencionan desde Qualicer. En el congreso se aportarán datos sobre el diseño y la potencia eléctrica consumida en un horno eléctrico con capacidad para 12.000 metros cuadrados al día.

Entre los asuntos a tratar en esta sesión está la posible integración de este tipo de hornos con sistemas avanzados de autogeneración eléctrica basados en cogeneración y ciclo combinado. El objetivo de estos estudios es evaluar configuraciones capaces de alcanzar eficiencias globales cercanas al 90%, manteniendo niveles de aprovechamiento energético muy próximos a los que actualmente ofrece la combinación de cogeneración y atomización, considerada una de las soluciones más eficientes implantadas en el sector cerámico.

Fábrica descarbonizada

Además, Qualicer 2026 incluirá una mesa redonda sobre la fábrica descarbonizada, que tratará de analizar cómo las distintas soluciones tecnológicas pueden complementarse para cubrir los retos que todavía presenta cada una de ellas cuando se consideran de forma aislada.

La presentación de Systemfoc se centrará de forma específica en el nuevo horno eléctrico y en sus requerimientos energéticos. Su implantación inicial podría producirse en empresas con acceso a puntos de suministro eléctrico con disponibilidad de potencia o que dispongan de sistemas propios de autogeneración. "En un contexto marcado por la incertidumbre regulatoria que afecta a la cogeneración, una tecnología clave para la competitividad de la industria cerámica española, la electrificación aparece como una alternativa que merece un análisis riguroso y profundo", detalla la organización del congreso, que se desarrollará el 10 y 11 de junio en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló.