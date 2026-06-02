La cerámica de Castellón se prepara por partida doble contra los sobrecostes de la UE

La industria cerámica de Castellón parece estar lejos de entrar en un descanso estival. Desde hace medio año trata de evitar los cambios que propone la Comisión Europea para acelerar la descarbonización. Una etapa que supondría un fuerte aumento de los costes para las empresas del sector, que deberán pagar más por emitir CO2 sin tener todavía acceso a una alternativa tecnológica fiable.

El 11 de mayo, tras varias semanas de espera, desde Bruselas se dieron a conocer los valores de referencia del sistema europeo de emisiones (ETS), sin incorporar las variaciones solicitadas desde la cerámica europea. A partir de ese momento comenzaba un plazo de cuatro semanas de exposición pública, que está a punto de finalizar. Fuentes de la patronal española, Ascer, señalan que sus alegaciones "están desarrolladas y se están consensuando con todos los actores implicados". Además, apuntan a la esperanza de que estas peticiones "lleguen por varias vías para enfatizar la necesidad de una revisión de las condiciones especialmente para sectores como el nuestro, sin una capacidad real de cumplir con lo dispuesto por la Comisión Europea en el periodo que arranca".

Alegaciones del sector

Se espera que esta postura sea también defendida por el Gobierno de España. Publicaciones especializadas en las negociaciones europeas apuntaban que en una reunión de ministros de Industria de la Unión Europea, celebrada el pasado jueves, tanto los representantes de Francia como de España mostraron su decepción con el borrador del ejecutivo comunitario, mientras que otros países reclamaron, directamente, la anulación de estos nuevos valores de referencia y el mantenimiento de los vigentes hasta el pasado año.

Este periodo de alegaciones no es la última oportunidad. A mediados de julio se espera una revisión completa de todo el mercado europeo de emisiones, ante las quejas crecientes de los países miembros. Desde Ascer mencionan que en este proceso "también participaremos para garantizar una transición acorde a la realidad de nuestro sector". Italia, que alberga el otro gran clúster cerámico europeo además de Castellón, se ha mostrado desde febrero dispuesta a revisar el ETS. Una postura que, hasta el momento, no es compartida por España. Las alegaciones que se presenten en los próximos días serán determinantes para conocer el posicionamiento de nuestro país ante esta amenaza para la competitividad del azulejo.