La llegada de arcillas de Ucrania para la cerámica de Castellón vuelve a caer en picado

Hasta el comienzo de la década, la arcilla de Ucrania era una de las materias primas más utilizadas por la cerámica de Castellón. Sus características son ideales para la fabricación de porcelánico con altos niveles de calidad, y la llegada de buques con arcilla de este país a PortCastelló era continua.

Un fenómeno que se truncó en seco en la primera mitad de 2022, con el inicio de la invasión rusa. La mayor parte de estas minas se encuentra en la zona del Dombás, foco de las principales contiendas bélicas. Oleksiy Afanasyev, director en Castellón de la empresa de origen ucraniano Vesco, menciona que en el inicio del conflicto "tuvimos que parar por el bloqueo de los puertos y del tráfico en el Mar Negro por parte de Rusia, aunque más tarde logramos liberar el mar gracias a nuestro ejército".

Caída del tráfico

Hace un par de años se reactivó el comercio de arcilla con Castellón, aunque lejos de los niveles de 2021, "con la llegada de un millón de toneladas", detalla, y cuando se alcanzó el récord. Ahora, la actividad vuelve a caer, ya que los trabajadores de las minas de la zona del Dombás no pueden ver garantizada su seguridad. El conflicto se ha cronificado mientras la preocupación global se ha desplazado a Oriente Medio.

Los datos son elocuentes. En el primer trimestre de este año, la llegada de graneles sólidos al puerto de Castellón -donde se encuentran las arcillas para la cerámica- se ha quedado en 36.234 toneladas, con una caída del 63,44% respecto al mismo periodo de 2025. De estar en las primeras posiciones de tráfico internacional en 2021, antes de la guerra, se encuentra ahora en la posición número 12 de los graneles sólidos.

Giro hacia teruel

El director general de PortCastelló, Manuel J. García, detalló en la jornada sobre cerámica organizada por la autoridad portuaria que en el pasado año "la llegada de arcillas bajó un 22,8%", algo que atribuyó a "los problemas logísticos en la cerámica con Ucrania", así como a la reacción de la industria azulejera de explotar yacimientos en Teruel. Un movimiento del que se quiere aprovechar el puerto. La puesta en marcha de la futura estación intermodal permitiría que estas arcillas de la provincia vecina lleguen a través del tren, lo que supondría un ahorro de costes y una reducción del tráfico rodado de camiones.

Desde PortCastelló señalan que Ucrania se mantiene como el primer suministrador de arcillas, "aunque desciende respecto al año anterior", puntualizan. Por este orden, le siguen Portugal, India, Reino Unido y Rumanía. Estos países han aumentado su peso en los últimos años, con el fin de garantizar el suministro para el clúster azulejero castellonense.

Minas de proximidad

Durante estos años se han acelerado las explotaciones de minas de proximidad. Especialmente en Teruel. El grupo Pamesa es el principal ejemplo de ello. El presidente de la compañía, Fernando Roig, expuso en la presentación de resultados de 2025 que estas explotaciones "sustituyen a las arcillas que venían de Ucrania". Incluso Vesco en España dio este paso. "La primera la abrimos en noviembre de 2023, y la segunda en septiembre del año pasado", menciona el director de la delegación castellonense. Además de esquivar los problemas de la guerra, "investigamos en otros países y buscamos más yacimientos para satisfacer las necesidades de los clientes".

Entre los países que más aportan ahora está Rumanía, aunque apunta que todo depende "del coste, calidad del material o la logística". Recuerda que, además de España, Italia también necesita de tierras. Por eso, la opción de Teruel "es más ventajosa, por disponibilidad y precio de llevarlas a las fábricas".

Futuro incierto

Además, Vesco investiga "abrir otras minas en Ucrania, en zonas menos afectadas por la guerra", dentro de un proyecto del que espera tener resultados en los próximos meses. Sobre la oportunidad de explotar estos yacimientos del Dombás al mismo nivel que en 2021, "nadie es capaz de saber lo que pasará en el futuro; hasta que no haya paz, no parece probable que mejore la situación", valora Afanasyev.