Un referente de la arquitectura española imparte una conferencia en Castellón

El ciclo de conferencias Ágora Talks, impulsado por APE Grupo en colaboración con el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón (CTAC), trajo la semana pasada a uno de los creadores de referencia en el campo de la arquitectura bioclimática y sostenible. El madrileño César Ruiz-Larrea hizo una intervención en la que repasó sus 50 años de trayectoria profesional, y en la que explicó las características principales de algunos de sus trabajos más representativos.

Fundador del estudio Ruiz-Larrea & Asociados, el arquitecto madrileño ha desarrollado una línea de trabajo centrada en la reducción radical de la demanda energética y en la integración de soluciones bioclimáticas e industrializadas en la arquitectura contemporánea.

Arquitectura sostenible

Las conferencias de este ciclo ya han llevado a figuras de la talla de Benedetta Tagliabue, Carlos Lamela o Emilio Tuñón. La iniciativa conjunta con el CTAC supone un compromiso con la difusión del conocimiento de la arquitectura y las nuevas tendencias.

César Ruiz-Larrea Cangas (Madrid, 1950) es arquitecto y urbanista por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Completó su formación en el Institute of Architecture and Urban Studies (IAUS) de Nueva York y ha sido profesor de Proyectos en la ETSA Madrid durante 25 años.

Trayectoria profesional

En 1997 fundó Ruiz-Larrea & Asociados, estudio pionero en arquitectura bioclimática, sostenible e industrializada, desde el que ha desarrollado proyectos centrados en la reducción de la demanda energética, el confort y la sostenibilidad ambiental.

A lo largo de su trayectoria ha sido seleccionado para la Bienal de Venecia y ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el Benedictus Award (1993), el Premio Internacional de Arquitectura Bioclimática en Canarias (2000), el Premio Internacional de Arquitectura por el CENER de Navarra (2001), el Premio de Innovación y Tecnología de la Arquitectura Española por la Agencia Andaluza de la Energía (2006) y la Medalla de Oro del Green Building Challenge en Tokio.

Reconocimiento internacional

Su obra ha sido publicada en revistas internacionales de referencia como El Croquis, Arquitectura Viva, Domus, Casabella, Architectural Review o Bauwelt.