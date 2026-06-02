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'Agora Talks'

Un referente de la arquitectura española imparte una conferencia en Castellón

Intervino en el ciclo impulsado por APE Grupo y el Colegio de Arquitectos

Conferencia del arquitecto César Ruiz-Larrea

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Conferencia del arquitecto César Ruiz-Larrea /

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Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

El ciclo de conferencias Ágora Talks, impulsado por APE Grupo en colaboración con el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón (CTAC), trajo la semana pasada a uno de los creadores de referencia en el campo de la arquitectura bioclimática y sostenible. El madrileño César Ruiz-Larrea hizo una intervención en la que repasó sus 50 años de trayectoria profesional, y en la que explicó las características principales de algunos de sus trabajos más representativos.

Fundador del estudio Ruiz-Larrea & Asociados, el arquitecto madrileño ha desarrollado una línea de trabajo centrada en la reducción radical de la demanda energética y en la integración de soluciones bioclimáticas e industrializadas en la arquitectura contemporánea.

Arquitectura sostenible

Las conferencias de este ciclo ya han llevado a figuras de la talla de Benedetta Tagliabue, Carlos Lamela o Emilio Tuñón. La iniciativa conjunta con el CTAC supone un compromiso con la difusión del conocimiento de la arquitectura y las nuevas tendencias.

César Ruiz-Larrea Cangas (Madrid, 1950) es arquitecto y urbanista por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Completó su formación en el Institute of Architecture and Urban Studies (IAUS) de Nueva York y ha sido profesor de Proyectos en la ETSA Madrid durante 25 años.

Trayectoria profesional

En 1997 fundó Ruiz-Larrea & Asociados, estudio pionero en arquitectura bioclimática, sostenible e industrializada, desde el que ha desarrollado proyectos centrados en la reducción de la demanda energética, el confort y la sostenibilidad ambiental.

A lo largo de su trayectoria ha sido seleccionado para la Bienal de Venecia y ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el Benedictus Award (1993), el Premio Internacional de Arquitectura Bioclimática en Canarias (2000), el Premio Internacional de Arquitectura por el CENER de Navarra (2001), el Premio de Innovación y Tecnología de la Arquitectura Española por la Agencia Andaluza de la Energía (2006) y la Medalla de Oro del Green Building Challenge en Tokio.

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Reconocimiento internacional

Su obra ha sido publicada en revistas internacionales de referencia como El Croquis, Arquitectura Viva, Domus, Casabella, Architectural Review o Bauwelt.

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