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Collectio 2026: una edición récord entre innovación, 'networking' y sostenibilidad en el corazón del Extremo Oriente

Foto de familia de Collectio 2026.

Foto de familia de Collectio 2026. / Mediterráneo

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Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Vilafamés

Con más de 280 participantes internacionales, 24 socios italianos de excelencia, dos jornadas de conferencias estratégicas y cientos de reuniones 'business one-to-one', Collectio 2026 confirmó una vez más su papel como uno de los eventos de referencia para la industria cerámica internacional.

El evento anual organizado por Colorobbia se celebró los días 22 y 23 de mayo en Da Nang (Vietnam), registrando la mayor participación de su historia entre clientes, 'partners', diseñadores, ponentes y 'stakeholders' procedentes de toda el área del Lejano Oriente.

Tras el éxito de las ediciones anteriores celebradas en Ho Chi Minh City (2023), Bali (2024) y Bangkok (2025), Collectio continúa su trayectoria de crecimiento consolidando un formato internacional capaz de combinar innovación tecnológica, 'networking' de alto nivel y visión estratégica para el futuro del sector cerámico.

Un crecimiento constante

Con cerca de 300 profesionales y directivos involucrados, y un crecimiento constante año tras año —desde más de 250 participantes en 2025 hasta más de 280 en la edición 2026— el evento volvió a demostrar su gran capacidad de atracción incluso en un contexto geopolítico complejo, reforzando aún más el posicionamiento de Colorobbia como partner industrial y creativo de referencia en los mercados asiáticos.

Una ponencia en Collectio 2026.

Una ponencia en Collectio 2026. / Mediterráneo

El objetivo de Collectio sigue siendo llevar a los principales mercados del Extremo Oriente las más avanzadas innovaciones 'Made in Italy' en materiales, tecnologías, superficies, diseño y procesos productivos sostenibles, ofreciendo a los fabricantes locales soluciones concretas, contenidos de alto valor añadido y nuevas perspectivas de crecimiento.

Uno de los ejes centrales de la edición 2026 fue la sostenibilidad, abordada no como una simple tendencia de comunicación, sino como una palanca estratégica para la competitividad futura de la industria cerámica. La investigación, la eficiencia productiva, la innovación en materiales y el desarrollo de superficies de altas prestaciones estuvieron en el centro del debate, con el objetivo de combinar calidad estética, valor industrial y reducción del impacto a largo plazo.

"Shaping the Future: Italian Innovation & Sustainability"

El título del evento, "Shaping the Future: Italian Innovation & Sustainability”, sintetizó perfectamente la visión compartida por los protagonistas de la conferencia: integrar innovación tecnológica, sostenibilidad ambiental, eficiencia de los procesos y valorización del 'know-how' italiano para construir modelos de crecimiento sólidos y duraderos.

Confirmando el carácter internacional de la iniciativa, junto a Colorobbia participaron 24 de las principales empresas italianas fabricantes de maquinaria, tecnologías y materiales para el sector cerámico, además de importantes expertos internacionales en diseño y arquitectura.

Gran éxito tuvieron también las reuniones 'business one-to-one' que, desde la tarde de la primera jornada hasta la clausura del evento, favorecieron el diálogo directo entre empresas 'partner' y clientes, generando nuevas oportunidades de colaboración y desarrollo comercial.

Collectio se confirma una vez más como un momento estratégico y exclusivo de encuentro entre las excelencias del sector cerámico asiático, enriquecido por el valor distintivo del 'Made in Italy'”, declaró Elia Bitossi, General Manager de Colorobbia Ceramic Division, al tiempo que destacó que se trata de "un hub internacional de intercambio y contaminación positiva entre mercados y visiones diferentes, del que pueden surgir nuevas oportunidades y nuevos modelos de crecimiento”.

El evento fue, además, la ocasión para adelantar algunas de las principales innovaciones que serán presentadas oficialmente en septiembre durante las ferias internacionales Cersaie y Tecna.

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