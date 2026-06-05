Conocidas empresas de la cerámica de Castellón alegan contra la Comisión Europea: estos son sus nombres

La industria cerámica de Castellón lleva medio año advirtiendo de un nuevo peligro que viene desde Bruselas: la reducción de las asignaciones gratuitas de derechos de emisión de CO2 provocará un aumento de los costes de hasta 163 millones de euros anuales. Una cifra que supondrá una pérdida de competitividad respecto a las fábricas de países de fuera de la Unión Europea. El objetivo de los dirigentes comunitarios es animar a las empresas a producir con métodos menos contaminantes, pero esto no es posible todavía en el caso de la cerámica, que emplea grandes cantidades de gas natural y no dispone de tecnología madura disponible.

Hace un mes, Bruselas publicó los criterios de actualización de estas asignaciones gratuitas, lo que supuso un jarro de agua fría para los intereses de los azulejeros. No solo de los españoles, sino del resto de zonas de Europa que fabrican estos productos. Desde ese momento se abrió un proceso de participación pública, que permite presentar alegaciones.

Alegaciones del sector

Este plazo concluye el 8 de junio, y a falta de unos pocos días para que se agote este periodo, ya se han presentado más de 200 escritos sobre los planes de la Comisión Europea. La patronal azulejera española, Ascer, ha presentado sus objeciones, basadas en la necesidad de que la futura regulación "tenga en cuenta las circunstancias específicas de aquellos sectores industriales que afrontan mayores dificultades tecnológicas para avanzar en la descarbonización".

También hay un problema de costes para los fabricantes de fritas y esmaltes, por lo que la asociación que agrupa a estas compañías, Anffecc, también figura en las alegaciones. Del mismo modo, aparecen instituciones, como la patronal italiana y empresas de toda Europa.

Empresas de la provincia

La página web de la Comisión Europea no solo permite conocer públicamente cuántos escritos se han presentado, sino quiénes son sus autores. De esta forma se puede saber qué empresas de Castellón han hecho sus aportaciones.

Entre las firmas azulejeras aparecen Porcelanosa, Colorker, Peronda, Keraben o Grespania. También hay nombres como los de Vilar Albaro, Levantina Techlam, Rosa Gres o Supercerámica.

Fritas y esmaltes

De las empresas de esmaltes aparecen algunos de los nombres más importantes del sector. Es el caso del grupo Altadia, a través de Esmalglass, Younexa o Fritta, Torrecid o Vidres.

A estos nombres se pueden sumar otros, a incorporar hasta que se cierre el proceso. Además, se han unido instituciones públicas. La Diputación de Castellón ha presentado unas alegaciones que coinciden con los criterios técnicos de las patronales. También aparece el Ayuntamiento de Onda.