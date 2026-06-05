Pamesa presentará en Qualicer 2026 sus medidas de eficiencia energética y electrificación

Pamesa dará a conocer en Qualicer 2026, que se celebra el 10 y 11 de junio en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló, sus medidas de gestión energética eficiente y electrificación como ejemplo de buenas prácticas.

El director técnico de Pamesa/TAU Porcelánico, Pedro Sánchez, intervendrá el próximo miércoles en la sesión de apertura del congreso con la ponencia Caso práctico: Medidas de gestión energética eficiente y electrificación en la industria.

Durante la presentación se expondrá el sistema de gestión energética desarrollado en la planta de TAU, donde se dispone de doble recuperación de calor de hornos hacia secaderos y atomizadores, un sistema de cogeneración que trabajará conjuntamente con una nueva instalación solar fotovoltaica con almacenamiento y la incorporación de tecnologías electrificadas en planta, entre ellas un horno híbrido.

La eficiencia energética, según destacan, constituye un paso previo fundamental para las dos tecnologías de descarbonización que actualmente cuentan con proyectos industriales más avanzados y que también serán presentadas en Qualicer por otros grandes grupos industriales europeos: la electrificación total de hornos y la captura y utilización de carbono.

Apoyo de la Unión Europea

La iniciativa desarrollada por Pamesa, apuntan, pone de manifiesto el compromiso inversor de los grandes grupos industriales que lideran la transformación tecnológica del sector cerámico europeo y evidencia la importancia de disponer de marcos regulatorios que favorezcan y acompañen estas inversiones.

Desde Qualicer se considera que un sector que está realizando inversiones para reducir emisiones debería ser apoyado por las políticas de la Unión Europea, evitando incrementos adicionales en los costes de emisión. Por el contrario, aumentar estos costes reduce la capacidad financiera de las empresas para acometer nuevos proyectos y puede dificultar el cumplimiento de los propios objetivos de descarbonización fijados por las instituciones europeas.

Esta necesidad de inversión por parte de la industria, añaden, es reconocida por el propio Joint Research Centre de la Comisión Europea en su documento Mapping the transition of the EU ceramic industry to carbon neutrality, publicado a principios de este año.

Más allá, el programa del congreso cuenta ya con la participación confirmada de ponentes y representantes procedentes de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Italia, México, Reino Unido, Turquía y España, consolidando nuevamente a Castellón como uno de los grandes puntos de encuentro internacionales de la industria cerámica.