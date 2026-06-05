Sobrecostes en la cerámica: la factura del CO2 creció un 53% antes del 'hachazo' de Bruselas

El periodo 2026-2030 puede ser muy delicado para la competitividad de la industria cerámica de Castellón. Las medidas de la Comisión Europea dispararán los costes para el sector, en forma de pago por el CO2. Bruselas plantea una fuerte reducción de las asignaciones gratuitas de emisiones, una medida que puede suponer una factura de entre 100 y 165 millones de euros anuales. Un importe que los rivales de otras partes del mundo, como India o China, no tienen que asumir, lo que les da una ventaja en los mercados internacionales.

La patronal Ascer ya ha presentado las alegaciones contra esta propuesta, dentro del proceso de consulta pública abierto en las últimas semanas. Desde hace medio año, esta asociación de fabricantes, de forma coordinada con sus homólogos de Italia y con el respaldo de la Generalitat Valenciana, ha advertido de las graves consecuencias que pueden provocar estos planes, ya que en estos momentos no hay alternativas técnicas maduras para sustituir el gas natural como principal fuente energética del sector.

Sobrecoste para el sector

Una problemática que ya se sufre en el presente. Fernando Roig es el presidente del principal grupo fabricante de cerámica de Europa, Pamesa, y en la reciente presentación de resultados del pasado año mencionó que si en 2024 pagó 12,7 millones de euros en derechos de emisión, un año más tarde la cifra se disparó hasta los 25,2 millones.

El informe anual de costes energéticos que elabora Ascer confirma esta tendencia. En 2025 se pagaron 56 millones de euros, con un aumento del 53%, a pesar de que las emisiones de CO2 crecieron solo un 3%, debido al incremento de la producción. Este fuerte sobrecoste, previo al tsunami de sobrecostes que se espera para este próximo lustro, se debe a que las asignaciones gratuitas se redujeron en un 9%, mientras que el precio medio por tonelada de CO2 aumentó un 13%, al alcanzar los 73,95 euros. Empresarios del sector han señalado en numerosas ocasiones que estos precios por tonelada fluctúan en función de movimientos especulativos, al estar sometidos a los mercados de compraventa de emisiones. En 2026, el coste medio crece hasta los 75,28 euros.

Factura energética

En cuanto al conjunto de la factura energética sectorial, Ascer detalla que alcanzó los 813,9 millones de euros, lo que supuso un 2,8% más que en 2024. "Aunque muy lejos de los máximos registrados en 2022, el sector sigue soportando costes energéticos muy superiores a los niveles previos a la crisis. De hecho, el coste energético por metro cuadrado producido duplica actualmente el registrado en 2019", valoran desde la organización empresarial.

Ello, a pesar de aumentar la apuesta por las energías renovables y el autoconsumo. "El 12% del consumo eléctrico del sector procede ya de instalaciones fotovoltaicas propias, frente al 9% del año anterior. El sector cuenta con 59 plantas solares en autoconsumo y la generación renovable creció un 34% durante 2025", destacan.

Alegaciones de ascer

En cuanto a las alegaciones de Ascer sobre la propuesta de reglamento de los valores para la asignación gratuita de derechos de emisión en el periodo 2026-2030 (benchmarks), piden que haya un apartado específico para la cerámica. Quieren que los benchmarks "reflejen de forma más precisa el potencial real de descarbonización de cada sector industrial", y que haya "un marco jurídico claro que defina los sectores elegibles, la metodología aplicable y las condiciones para el desarrollo de dichos benchmarks sectoriales, garantizando la seguridad jurídica y la coherencia regulatoria".