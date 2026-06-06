El CRU ya tiene finalistas: descubre los municipios que optan al premio para remodelar sus espacios públicos

La novena edición del concurso Cerámico de Regeneración Urbana (CRU IX) de la Diputación de Castellón encara la recta final con la elección de los seis proyectos finalistas.

El jurado, presidido en esta edición por Maribel Requena Barbellido y compuesto por representantes de entidades del sector cerámico y profesionales de la arquitectura como son ASCER, ATC, ITC, SECV, el Colegio de Arquitectos Castellón, el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos, la arquitecta de la Conselleria de Patrimonio, así como representantes de la institución provincial, ha valorado las 38 propuestas participantes y ha seleccionado las seis propuestas finalistas de esta edición, que corresponden a los municipios de Aín, Argelita, Llucena, Torreblanca, Vistabella y Xodos.

El próximo viernes 12 de junio se conocerán las propuestas ganadoras. / Mediterráneo

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El próximo viernes 12 de junio se conocerán las propuestas ganadoras seleccionadas por la calidad arquitectónica, la adecuación a los fines, condiciones de utilidad, accesibilidad y sostenibilidad, y teniendo la cerámica como material principal para el desarrollo de los proyectos.

¿Qué es el CRU? El CRU es un concurso impulsado por la Diputación de Castellón cuyo objetivo principal es revitalizar y transformar espacios públicos de los municipios de la provincia, utilizando la cerámica como material principal.

Los proyectos y autores

Los proyectos y autores seleccionados son:

Eras... y serás plaza, de Guillem García Manzana , Daniel Sánchez Sarrió y Pau Ricós Sillero (Aín)

, y (Aín) La bassa de dalt de José Sanfèlix Ferrer o, Enric Espí Bardisca , Guillem Morant i Sanz y Óscar Marzà Trilles (Argelita)

o, , y (Argelita) Un manto para la Virgen de la Asunción de Alejandro Martínez del Río de Bona Fide (Llucena)

(Llucena) Ribet de vida, mirador de memòria de Inés Fenollar Belda y María Teresa Solbes Francisco (Torreblanca)

y (Torreblanca) Tota pedra fa paret de Guillermo Soria Alonso y Lourdes Durbán García (Vistabella)

y (Vistabella) Coser y cantar de Enric Mas Sánchez y Javier Manén Fernández de Abarrotes (Xodos)

Impulso a la cerámica

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha señalado que «gracias al CRU, muchos municipios han remodelado y mejorado sus calles y plazas de manera original con el uso de la cerámica como elemento principal. Ahora, con esta nueva edición, vamos a seguir llevando esa transformación a más rincones de nuestra provincia, impulsando proyectos que mejoren los espacios urbanos».

Además, Barrachina destacó que el certamen «pone en valor a los pequeños municipios y los expone como vitrinas de la cerámica local, convirtiendo sus espacios públicos en museos».

Gracias al CRU, muchos municipios han remodelado y mejorado sus calles y plazas de manera original con el uso de la cerámica" Marta Barrachina — Presidenta de la Diputación de Castellón

Los premios

En esta novena edición, el presupuesto destinado al concurso es de 1.012.500 euros y cada uno de los proyectos ganadores recibirá 37.500 euros para la redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección y coordinación de la obra. Además, 300.000 euros se destinarán para la ejecución de cada una de las tres obras premiadas. Respecto a los premios, se mantienen las tres categorías: premio CRU General, premio CRU Plaza y premio CRU 5M.