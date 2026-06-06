El CRU ya tiene finalistas: descubre los municipios que optan al premio para remodelar sus espacios públicos
La novena edición del concurso Cerámico de Regeneración Urbana de la Diputación de Castellón encara la recta final con la elección de los seis proyectos seleccionados
El próximo viernes 12 de junio se conocerán las propuestas ganadoras
La novena edición del concurso Cerámico de Regeneración Urbana (CRU IX) de la Diputación de Castellón encara la recta final con la elección de los seis proyectos finalistas.
El jurado, presidido en esta edición por Maribel Requena Barbellido y compuesto por representantes de entidades del sector cerámico y profesionales de la arquitectura como son ASCER, ATC, ITC, SECV, el Colegio de Arquitectos Castellón, el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos, la arquitecta de la Conselleria de Patrimonio, así como representantes de la institución provincial, ha valorado las 38 propuestas participantes y ha seleccionado las seis propuestas finalistas de esta edición, que corresponden a los municipios de Aín, Argelita, Llucena, Torreblanca, Vistabella y Xodos.
¿Cuándo se conocerán los ganadores?
El próximo viernes 12 de junio se conocerán las propuestas ganadoras seleccionadas por la calidad arquitectónica, la adecuación a los fines, condiciones de utilidad, accesibilidad y sostenibilidad, y teniendo la cerámica como material principal para el desarrollo de los proyectos.
¿Qué es el CRU?
El CRU es un concurso impulsado por la Diputación de Castellón cuyo objetivo principal es revitalizar y transformar espacios públicos de los municipios de la provincia, utilizando la cerámica como material principal.
Los proyectos y autores
Los proyectos y autores seleccionados son:
- Eras... y serás plaza, de Guillem García Manzana, Daniel Sánchez Sarrió y Pau Ricós Sillero (Aín)
- La bassa de dalt de José Sanfèlix Ferrero, Enric Espí Bardisca, Guillem Morant i Sanz y Óscar Marzà Trilles (Argelita)
- Un manto para la Virgen de la Asunción de Alejandro Martínez del Río de Bona Fide (Llucena)
- Ribet de vida, mirador de memòria de Inés Fenollar Belda y María Teresa Solbes Francisco (Torreblanca)
- Tota pedra fa paret de Guillermo Soria Alonso y Lourdes Durbán García (Vistabella)
- Coser y cantar de Enric Mas Sánchez y Javier Manén Fernández de Abarrotes (Xodos)
Impulso a la cerámica
La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha señalado que «gracias al CRU, muchos municipios han remodelado y mejorado sus calles y plazas de manera original con el uso de la cerámica como elemento principal. Ahora, con esta nueva edición, vamos a seguir llevando esa transformación a más rincones de nuestra provincia, impulsando proyectos que mejoren los espacios urbanos».
Además, Barrachina destacó que el certamen «pone en valor a los pequeños municipios y los expone como vitrinas de la cerámica local, convirtiendo sus espacios públicos en museos».
Gracias al CRU, muchos municipios han remodelado y mejorado sus calles y plazas de manera original con el uso de la cerámica"
Los premios
En esta novena edición, el presupuesto destinado al concurso es de 1.012.500 euros y cada uno de los proyectos ganadores recibirá 37.500 euros para la redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección y coordinación de la obra. Además, 300.000 euros se destinarán para la ejecución de cada una de las tres obras premiadas. Respecto a los premios, se mantienen las tres categorías: premio CRU General, premio CRU Plaza y premio CRU 5M.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crisis: una empresa cerámica negocia el despido de la mayoría de su plantilla
- Dolor en la cerámica de Castellón: muere Lucía Grandío, responsable de marketing de Rocersa Group
- Unos emprendedores de l'Alcora crean un sistema para instalar de forma fácil y barata pavimento cerámico
- Una empresa cerámica de Castellón recibe el visto bueno para incorporar un nuevo horno
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
- Una gran azulejera de Castellón busca trabajadores en plena crisis de Oriente Medio
- Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida