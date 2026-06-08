Protesta de los trabajadores de una empresa cerámica de Castellón: estas son las razones

Un grupo de trabajadores de la empresa Halcón Cerámicas, en l'Alcora, se ha concentrado frente a las puertas de la fábrica para mostrar su malestar por las condiciones del personal. Uno de los representantes sindicales, Hilario Forcada, menciona que desde la parte de los empleados "siempre estamos dispuestos a dialogar, pero por ahora no hay alternativa, porque desde la dirección solo dan largas a nuestras peticiones".

Entre las reivindicaciones está la solución a las elevadas temperaturas que sufren en las naves durante los meses de verano. "Reclamamos que se pongan medidas, porque esto puede generar daños en la salud de los trabajadores". Una petición que se ha acelerado en los últimos años, ante el aumento de las temperaturas en esta época del año.

Condiciones laborales

Otra de las quejas es salarial. Forcada afirma que en los últimos años "hemos perdido poder adquisitivo por varias vías, ya que con el convenio del sector hemos bajado un 5,5%, mientras que otros ajustes de jornada de la propia empresa nos han reducido los ingresos en otro 14%. Esto supone casi un 20%", recalca.

Además, comenta que desde hace unos años "se amplió la plantilla en unas 50 o 60 personas, pero esto no ha supuesto un aumento de lugares de descanso, zonas de comedor o aparcamiento, a pesar de las reclamaciones que hemos hecho".

Exposición a la sílice

Por último, estos trabajadores quieren que se tomen medidas para reducir la exposición a la sílice cristalina.