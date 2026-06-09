La cerámica aumenta su generación de electricidad renovable en un 34%

La colocación de placas solares en los tejados de la industria cerámica de Castellón no conoce límites. En 2025, la generación de energía eléctrica renovable en las fábricas del sector creció un 34% respecto al año anterior. No es un hecho aislado en los últimos tiempos, porque el aumento de 2024 fue del 25%. Este avance ha hecho que, por primera vez, el consumo de electricidad en el azulejo procedente de la fotovoltaica haya superado la barrera del 10%, al pasar del 9% al 12% en apenas un año.

Estos son algunos de los datos que se extraen del informe sobre energía, que anualmente elabora la patronal cerámica, Ascer. La instalación de plantas solares de autoconsumo permite un ahorro en la factura de la luz en un momento en el que los costes energéticos tienen un gran peso respecto a los ingresos totales del sector. Además, este tipo de actuaciones fomentan la obtención de electricidad mediante vías renovables.

Autoconsumo fotovoltaico

Al cierre del pasado año, la cerámica contaba con 59 plantas solares de autoconsumo, seis más que las existentes en 2024, con 140 megavatios de potencia instalada, lo que supone un aumento del 6%. El dato de la industria cerámica es relevante, porque esta potencia equivale prácticamente al 25% de los parques eólicos en la provincia, y que desde hace años está estancada en 586 megavatios.

Pese a ello, la factura de luz subió en 2025, al pasar de 197 a 220 millones de euros. Al final, las plantas fotovoltaicas solo aportan una parte de los 1,6 teravatios hora consumidos por las fábricas ceramistas en el anterior ejercicio. El consumo eléctrico creció un 3%, en línea con el incremento de la producción en el año pasado.

Proyectos

El azulejo mantiene su apuesta por las placas solares. Uno de los ejemplos recientes es el del Grupo Pamesa, que en enero anunció que iba a multiplicar su capacidad de autogeneración, para pasar de 20 a 100 megavatios. Para ello se ha aliado con la compañía Umbrella Global Energy, con una inversión de 74 millones de euros. Además de los nuevos paneles fotovoltaicos, la plataforma energética incluirá 366 megavatios hora de almacenamiento en baterías.

El peso de la electricidad dentro de los costes energéticos de la cerámica es limitado. La factura del gas natural fue de 594 millones de euros, frente a los mencionados 220 de la electricidad. Una de las alternativas que se plantea para la descarbonización del azulejo es la electrificación de parte de los procesos de producción. Una postura que encierra una gran complejidad técnica. Por un lado, por la gran cantidad de paneles fotovoltaicos necesarios para generar esta energía. El otro reto tiene que ver con el actual estado de las redes de distribución. En estos momentos, la infraestructura eléctrica ya funciona al 99% de su capacidad máxima, lo que obliga a crear nuevas subestaciones y elementos que den respuesta a la demanda.

Cogeneración

Una de las preocupaciones energéticas más veteranas de la cerámica es la cogeneración. Es un sistema que aprovecha el calor residual de sus procesos industriales para convertirlo en electricidad, que a su vez puede venderse a la red, lo que genera unos ingresos y una mejora de la competitividad de las empresas. Desde hace años, este método se ve perjudicado por la falta de definición del Gobierno, que tiene pendiente una subasta de potencia desde 2021, y que no ha atendido algunas de las peticiones del sector, como la ampliación de la vida útil de las plantas, fijada en 25 años.

Para conocer las últimas novedades al respecto, Ascer ha programado para el 15 de junio una jornada, en la que participará el director general de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Javier Rodríguez. También habrá una mesa redonda con la participación del secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, y el director de aprovisionamientos del Grupo Pamesa, Javier Portalés. Por parte de las instituciones intervendrán la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, y la alcaldesa de Onda y senadora, Carmina Ballester.

Según el informe energético de Ascer, el sector contaba en 2025 con 42 equipos de cogeneración, con una potencia de 234 megavatios. De toda esta energía, el 31% se destina al autoconsumo.