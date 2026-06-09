La cerámica de Castellón no está sola ante Bruselas: 442 alegaciones contra el 'hachazo' a la industria

Su denominación es poco comprensible para el ciudadano común: revisión de los valores de los parámetros de referencia para la asignación gratuita de derechos de emisión durante el periodo 2026-2030. Pero su significado práctico preocupa en el motor industrial de Castellón. La Comisión Europea plantea una medida que supondrá fuertes incrementos de costes para la industria cerámica. Un lastre que resta competitividad en un sector que vende al exterior el 70% de todo lo que fabrica, y que podría suponer una factura de más de 100 millones de euros al año.

La patronal azulejera española, Ascer, inició hace seis meses una ronda de contactos con todo tipo de administraciones y agentes sociales para hacer entender que la descarbonización es un objetivo compartido, pero debe acompasarse con plazos realistas, para evitar la desaparición de empresas y sus correspondientes puestos de trabajo. Un propósito muy similar al de la patronal italiana del sector, que hasta el momento no ha logrado cambiar el planteamiento de Bruselas.

Alegaciones del sector

Una de las últimas oportunidades es un proceso de exposición pública, en el que cualquier particular, compañía o asociación podía mostrar su punto de vista. En la madrugada del martes terminó el plazo para alegar, y se ha saldado con 442 aportaciones. Entre ellas, las de Ascer, la patronal de los esmaltes (Anffecc) y diferentes empresas del clúster cerámico castellonense, como Porcelanosa, STN, Vidres, Grespania, Keraben, Colorker, Colorobbia, Smalticeram o Peronda.

No solo han mostrado su contrariedad empresas del azulejo español. De hecho, las alegaciones hechas desde España son 40. El resto procede de otros países, y la mayoría de opiniones coinciden con los argumentos expuestos desde Castellón. Esto demuestra que la cerámica no está sola en sus planteamientos.

Apoyos internacionales

La federación de industria química de Finlandia advierte de una "desproporción" en los objetivos de la Comisión Europea "en comparación con el potencial real de descarbonización de las industrias de gran consumo de energía en Europa". Por eso, reclaman "una metodología realista para establecer parámetros de referencia que mantengan un nivel suficiente de asignación gratuita para garantizar una protección eficaz contra las fugas de carbono". Un argumento que en Castellón se escucha desde hace meses cuando se hace referencia a este asunto.

La patronal France Industrie "apoya plenamente el objetivo de la UE de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050", pero avisa de que los valores de referencia "imponen requisitos poco realistas a una gran parte de las instalaciones industriales", por lo que instan a revisar la metodología.

¿Qué dice el Gobierno español?

En este procedimiento también han intervenido administraciones públicas. Es el caso de la Diputación de Castellón o los ayuntamientos de Onda y Vall d'Alba. Pero en este apartado llama la atención el Ministerio de Medio Ambiente y Energía de Portugal. Menciona un argumento repetido por Ascer: "Las emisiones son difíciles de reducir, para las que aún no se dispone de alternativas hipocarbónicas a un coste competitivo a una escala industrial suficiente", por lo que apela a "una transición equilibrada y alcanzable que concilie la ambición climática con la competitividad de la industria europea".

En cambio, no consta ningún planteamiento similar por parte del Gobierno español. La última opción de la cerámica será el mes que viene. La Comisión Europea contempla revisar el sistema con la posibilidad de introducir parámetros de referencia alternativos específicos para cada sector. Según la nota de Bruselas, "para prestar un apoyo oportuno y eficaz a los sectores afectados, la metodología revisada debe ser aplicable lo antes posible".