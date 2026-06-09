La residencia de creación cerámica de l'Alcora lanza su quinta edición con ayudas de 3.500 euros

La cerámica no solo tiene usos para revestir hogares, sino que encierra unas posibilidades artísticas que la localidad de l'Alcora explota desde hace unos años. La quinta edición del CeramicRes, residencia de creación cerámica contemporánea, avanza en sus preparativos. El 12 de junio concluye el periodo de inscripciones. Las personas seleccionadas participarán en un proyecto que cuenta con una dotación de 3.500 euros más impuestos por proyecto, además de alojamiento y espacio de trabajo en la capital de l'Alcalatén.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de l'Alcora. Además, colaboran la Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora, Escal, el Museu de Ceràmica o el Ministerio de Cultura. El objetivo es "ahondar en la relación de la cerámica con el territorio de la provincia de Castellón y sus vínculos más sociales e industriales", expone la organización de esta iniciativa.

Creación cerámica

Para ello "es fundamental que las propuestas artísticas tengan una clara relación con el territorio y sean generadoras de valor de nuestra cultura", mediante la integración de esta vertiente con la faceta industrial de la cerámica de la provincia.

De todas las solicitudes se seleccionarán tres artistas para una residencia de tres meses. Contarán con el respaldo de los miembros de la organización, mientras que la Escal cederá los espacios de trabajo para los creadores. Además, desde Co-Net Art se organizarán encuentros con profesionales del sector para dar a conocer los proyectos y trayectorias de los artistas participantes. También se realizarán actividades didácticas en torno a los procesos de creación cerámica.

Exhibición final

Al finalizar la residencia, se presentarán los resultados en forma de exhibición, con el objetivo de compartir con la ciudadanía no solo los resultados, sino los procesos de creación, con una explicación en formato charla. Además, habrá una muestra dentro de la Feria de Arte Marte, en Castelló.