El congreso Qualicer apuesta por la innovación cerámica en tiempos de dificultades

El congreso dedicado a la calidad cerámica, Qualicer, estrena su 19ª edición con la mirada puesta en los numerosos retos a los que se enfrenta el principal sector industrial de Castellón. Los términos incertidumbre y desafío fueron de los más repetidos en la sesión inaugural, en la que también se hizo mención a la capacidad histórica del clúster azulejero para superar unas dificultades que en estos momentos tienen como principales focos la guerra de Oriente Medio y el freno que suponen las normativas de la Unión Europea.

El presidente del Colegio de Ingenieros de Castellón, Mariano Hernández, detalló que las empresas atraviesan "un momento de cambios por la transición energética y la presión regulatoria", por lo que el papel de eventos como Qualicer "es más necesario que nunca, con el fin de compartir conocimientos y dar respuestas a los grandes retos". El presidente autonómico de este colectivo, Daniel Javaloyas, expuso que los cambios "abren nuevas oportunidades", que este congreso quiere poner de manifiesto.

Apoyo institucional

Por parte del Ayuntamiento de Castelló intervino su vicealcalde, Vicent Sales, que comentó el momento "de gran complejidad", aludiendo a los costes de la energía, los problemas logísticos globales y "unas normativas de la Unión Europea que plantean exigencias de forma poco comprensible". Como respuesta, afirmó que el consistorio "dará apoyo incondicional a la cerámica" con medidas como el uso de estos materiales en la obra pública municipal.

El vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, mencionó que la cerámica "es uno de los motores industriales de Europa", por lo que las administraciones "tenemos que estar del lado del sector". En su parlamento, expuso la necesidad de reforzar la red eléctrica para fomentar el crecimiento de la industria, y recordó que la industria azulejera "ha hecho los deberes en materia de sostenibilidad", para añadir que las instituciones de la Unión Europea "no pueden exigir cambios que dependen de unas tecnologías que todavía no existen".

Calidad cerámica

Tras el acto inaugural se celebró una nueva edición de la mesa redonda dedicada a la calidad en la cerámica. En esta ocasión estuvo protagonizada por el CEO de Cerámicas Equipe, Rogelio Vila, y el director general del grupo Lamosa en España, Julio Pascual. A la hora de referirse a la excelencia en el producto, los dos coincidieron en la necesidad de poner al cliente en el centro, lo que implica controlar aspectos como los canales de distribución, la colocación o la adaptación a los nuevos métodos constructivos.

Julio Pascual detalló a este respecto que la construcción industrializada "ha venido para quedarse, y hay que estar atentos al extranjero", donde países como Holanda avanzan con gran rapidez en este tipo de soluciones. "Hay que pasar del concepto de vender por metro cuadrado a ser parte de los procesos constructivos e ir de la mano de los arquitectos y promotores", detalló. Rogelio Vila aportó que los fabricantes "tenemos mucho que aprender", y destacó que firmas como la suya, especializadas en el pequeño formato, "tenemos mucho que decir".

Sostenibilidad y retos

La mesa redonda concluyó que la sostenibilidad es imprescindible para el futuro de la cerámica, pero hubo diferentes enfoques sobre cómo afrontarla. El directivo de Lamosa habló de "unos objetivos de la Unión Europea muy ambiciosos, pero que estructuralmente no son realistas", que les hacen "competir con otros países que no juegan con las mismas reglas".

En cambio, Rogelio Vila dijo que los planes de Bruselas "pondrán en apuros a muchas empresas y deben revisarse", pero al mismo tiempo pidió "hacer autocrítica" al no haber sabido anticiparse a unos planes para los años 2030-2050 "que no son de ayer". El CEO de Equipe coincidió en que se necesita más tiempo para la transición energética, "pero no para seguir igual", sino para "dar un mensaje de futuro de que somos líderes mundiales", y que la protección de las industrias europeas también debe hacerse mediante mecanismos de control en frontera que sean realmente efectivos.

Primera jornada

Las estrategias para electrificar la industria, el horno eléctrico o la aplicación de la inteligencia artificial son otros asuntos que forman parte de esta primera jornada de Qualicer.