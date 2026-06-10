El plan de Pamesa para ahorrar la factura energética en su planta de TAU (y el truco de sus nuevas baterías)

Los costes energéticos son una de las principales preocupaciones de la industria cerámica de Castellón. No solo por el elevado consumo de gas natural que se necesita para el desarrollo de sus procesos, sino por las subidas que provocan situaciones como la guerra en Ucrania, el bloqueo en el estrecho de Ormuz o las grandes oscilaciones de la electricidad. Algo que afecta a los ingresos de las industrias, y al dinero que se puede destinar a nuevas inversiones.

Una de las ponencias más destacadas en la primera jornada del congreso Qualicer fue la del director técnico de la planta de TAU, perteneciente al Grupo Pamesa. Pedro Sánchez Esteve detalló los mecanismos que se ponen en marcha para ahorrar en la factura energética a lo largo del año. El método más antiguo es el empleo de las instalaciones de cogeneración, que permiten recuperar el calor resultante para reducir hasta el 65% del coste energético del proceso de atomización.

Intervención de Pedro Sánchez Esteve en Qualicer. / Toni Losas

Ahorro energético

A esta medida se le unen otras, como la apuesta del grupo presidido por Fernando Roig por la electrificación de procesos mediante el uso de plantas fotovoltaicas de autoconsumo. Sánchez mencionó que en TAU se ultima la construcción de una nueva instalación solar, "que prevemos tener en funcionamiento a finales de mes, con una producción anual estimada de 6.800 megavatios hora". Cuando todo el plan esté terminado, se disparará la generación hasta los 16.800 megavatios hora. Una de las particularidades de este proyecto, englobado en la estrategia Pamesa Net Zero, es la instalación de baterías de litio, que almacenarán la electricidad generada por las placas solares para que sea utilizada en los momentos que permitan un mayor ahorro.

De este modo, en las horas de sol se cargarán las baterías, y esa energía se empleará en el resto del día. "Con esto queremos un aprovechamiento total de la superficie útil y maximizar el autoconsumo solar". El director técnico de TAU espera que la inversión quede amortizada en menos de 10 años.

Horno híbrido

De forma paralela, desde esta primavera, uno de los cinco hornos de esta planta funciona mediante un mecanismo híbrido, que combina el uso habitual de gas natural con el empleo de la electricidad. "Se han instalado resistencias en la zona de precocción". Se trata de un proceso experimental, mediante la aportación de una empresa italiana de maquinaria. "Permite sustituir el gas natural por electricidad entre un 8% y un 10%, pero ha dado un bajo resultado en ahorro energético, de un 2%", menciona. Como parte positiva, está la reducción de emisiones de CO2 y la posibilidad de poder elegir fuente energética en función de las necesidades.

Con todas estas iniciativas, Pedro Sánchez Esteve calcula que la planta de TAU puede ahorrar más de dos millones de euros anuales y unas 9.300 toneladas en emisiones de CO2. Además, el Grupo Pamesa ultima la instalación de un horno 100% eléctrico en Onda, desarrollado por una empresa del clúster azulejero de Castellón, Kerajet.