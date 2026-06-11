La campaña 'Time of Spain' recibe un reconocimiento

La iniciativa Time of Spain, impulsada en 2025 por la patronal cerámica, Ascer, ha resultado finalista del Premio MIA Marketing en la categoría B2B. Los premios están organizados por el Club de Marketing del Mediterráneo y reconocen las mejores estrategias de marketing de la Comunitat Valenciana.

La categoría reconoce las mejores estrategias dirigidas a otras empresas y valora aspectos como la estrategia, el posicionamiento de marca, la generación de valor, la creatividad y la obtención de resultados. La presencia de Time of Spain entre las tres candidaturas finalistas supone un reconocimiento al trabajo realizado por la asociación para impulsar nuevas fórmulas de promoción internacional de la cerámica española y reforzar el posicionamiento de Tile of Spain en mercados estratégicos y públicos objetivo.

Promoción internacional

Ascer agradece al Club de Marketing del Mediterráneo, al jurado y a todas las empresas y colaboradores implicados en el proyecto su contribución al desarrollo de esta iniciativa.