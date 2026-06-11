José Carlos Pons se pone al frente del Grupo Lamosa como CFO

José Carlos Pons de la Garza ha cumplido su primer mes como director de Administración y Finanzas de Grupo Lamosa, la multinacional mexicana que en los últimos años ha reforzado de forma notable su presencia en el clúster cerámico de Castellón. El directivo lo ha comunicado en una publicación en LinkedIn, en la que destaca su incorporación a una compañía líder en su mercado, con oportunidades de crecimiento y una posición competitiva sólida.

El nombramiento de Pons se hizo efectivo el pasado 1 de mayo, después de la salida de Jorge Touché Zambrano, que dejó la compañía el 30 de abril. Lamosa comunicó oficialmente el relevo dentro de sus cambios organizacionales y sitúa al nuevo responsable financiero al frente de una de las áreas clave del grupo, en un momento marcado por la integración de activos, la expansión internacional y la evolución del mercado cerámico.

La noticia tiene lectura directa para Castellón. Lamosa no solo es la propietaria de Baldocer, una de las firmas cerámicas de referencia en la provincia, sino que ya había entrado en España y en Europa en 2021 con la compra de la división cerámica de Roca Group. Aquella operación incorporó Cerámicas Belcaire, en la Vall d’Uixó, y situó a Roca Tiles dentro del perímetro industrial del grupo mexicano. La posterior adquisición de Baldocer, cerrada en 2023, reforzó aún más la apuesta de Lamosa por la provincia.

La compra de Baldocer se completó el 31 de octubre de 2023 por 425 millones de euros. La operación incluyó las marcas Baldocer, Azulejos Benadresa y Etile, con presencia en más de 120 países, y permitió a Lamosa consolidar su estrategia de crecimiento en Europa. Baldocer mantiene su sede central y actividad productiva en Vilafamés, donde se ubican sus principales instalaciones en la provincia.

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Pons llega a Lamosa tras una larga trayectoria vinculada al grupo Alfa. De acuerdo con la información difundida por la propia compañía, es ingeniero mecánico administrador por el ITESM y cuenta con una maestría en Administración de Empresas por EGADE Business School. Antes de incorporarse a Lamosa fue director de Finanzas de Alpek entre 2018 y 2026 y anteriormente ocupó distintos puestos ejecutivos en Nemak, entre ellos la vicepresidencia de Planeación Estratégica, la dirección de la unidad de negocio de América del Sur y la gerencia de Planeación Estratégica.