Qualicer explora nuevas vías para aprovechar los residuos cerámicos

El congreso dedicado a la calidad cerámica, Qualicer, ha centrado su segunda jornada en cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. Además de explorar las posibilidades de los hornos eléctricos y la descarbonización, algunas de estas ponencias han aportado nuevos conocimientos sobre el reaprovechamiento de residuos y su posterior utilización como materias primas para la propia industria azulejera o el sector de la construcción.

Una de las aportaciones vino de la mano de Juan Jacobo Ruiz, investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Comenzó su intervención con una idea cada vez más repetida en España: "Existe una falta de vivienda accesible por el aumento de la demanda, una escasa capacidad de construcción y un aumento de los precios de las materias primas".

Juan Jacobo Ruiz ha presentado las posibilidades del reciclaje para obtener materiales de construcción baratos. / Mediterráneo

Para hallar una solución, ha trabajado en un proyecto para la reutilización de escombros procedentes de la construcción, con el añadido de materiales que pueden aportar cualidades especiales. Entre estos materiales está el uso de las lunas de vehículos, que, contrariamente a lo que pueda parecer, son complicadas de reciclar.

Reutilización de residuos

El proyecto está enfocado en la fabricación de ladrillos, pero el experto considera que es factible usar el mismo procedimiento para la elaboración de revestimientos. "Puede tener un comportamiento similar al de piezas de gres y aquellos elementos con aspecto más rústico", detalló.

Otro planteamiento tiene que ver con el uso creciente de las láminas de gran formato, que han disparado su cuota de mercado en los últimos años. El material resultante de los procesos de corte, rectificado y ajuste de estas piezas puede incorporarse a la composición para fabricar bloques de hormigón. Ruiz expuso que entre los principales objetivos de estos planes de economía circular está el control de los costes, para lograr que las piezas resultantes tengan el mismo precio que los materiales convencionales. "En este caso hay que tener en cuenta que, cada vez que hay una demolición de un edificio, alguien tiene que pagar por retirar estos escombros, y luego llevarlos a un punto para depositarlos; con la reutilización se consiguen materias primas a un coste muy bajo".

Valorización del CO2

Por otro lado, una de las primeras ponencias de la jornada ha tratado las diferentes alternativas para reaprovechar las emisiones de CO2 que genera la industria cerámica. El grupo italiano Italcer, propietario de la empresa castellonense Equipe, ha dado a conocer sus proyectos al respecto. La compañía ya ha superado la primera fase de la investigación para valorizar el CO2 como materia prima para la construcción, y se espera que en un año exista una instalación industrial en funcionamiento. Este reaprovechamiento podría servir para resolver uno de los grandes quebraderos de cabeza de las azulejeras europeas, como es el coste creciente por los derechos de emisión.

Las dos jornadas en el Auditori de Castelló ya han concluido, pero este viernes se celebra una última actividad relacionada con Qualicer, con una sesión destinada a técnicos del sector, en la que se tratarán los parámetros y las normativas sobre resistencia al deslizamiento en pavimentos cerámicos.