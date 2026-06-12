La asociación de fabricantes de cerámica recibe un nuevo reconocimiento

La patronal cerámica, Ascer, ha recibido la acreditación correspondiente a su inscripción en el Registro de Entidades Valencianas Socialmente Responsables (SIR), una iniciativa impulsada por la Generalitat Valenciana para promover y dar visibilidad a las organizaciones comprometidas con la responsabilidad social, la sostenibilidad y la buena gobernanza.

La acreditación ha sido entregada por el director general de Economía de la Generalitat Valenciana, Francisco Soria, en un acto que ha servido para poner en valor el compromiso de las organizaciones valencianas con la integración de criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en su actividad.

Reconocimiento institucional

El Registro de Entidades Valencianas Socialmente Responsables tiene como objetivo incentivar la adopción de prácticas responsables por parte de empresas y organizaciones, fomentando modelos de gestión que contribuyan al desarrollo sostenible desde las perspectivas social, económica y ambiental. Con esta acreditación, Ascer se sitúa entre las primeras asociaciones empresariales de la Comunitat Valenciana en obtener este reconocimiento, reforzando así su compromiso con una gestión responsable y alineada con los principios de sostenibilidad, ética, transparencia y contribución al desarrollo económico y social.

Desde Ascer se ha valorado muy positivamente esta iniciativa de la Generalitat Valenciana, que contribuye a impulsar una cultura empresarial basada en la responsabilidad social.

Gestión responsable

El presidente de Ascer, Ismael García Peris, ha destacado que "esta acreditación reconoce el trabajo que la asociación viene desarrollando desde hace años en ámbitos como la gobernanza, la transparencia y la responsabilidad social, y supone un estímulo para seguir avanzando en la mejora continua y en la generación de valor para nuestros asociados y para la sociedad".