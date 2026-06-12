El azulejo 'aire acondicionado': el invento de Castellón para enfriar las paredes de casa y bajar la factura de la luz

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) acumula a lo largo de su extensa trayectoria una serie de innovaciones que permiten avanzar a la industria cerámica. Sus investigadores han encontrado nuevas vías para mejorar los procesos de producción, al tiempo que investigan sobre aspectos relacionados con la descarbonización de la industria.

Algunos de estos estudios se han centrado en el aprovechamiento de cáscaras de huevo para sacar calcio y emplearlo en el proceso de obtención de materias primas, o el diseño de piezas que absorben el agua de lluvia. Ahora, el ITC ha dado a conocer los resultados de un proyecto que, con el título de Resymac, permite el reaprovechamiento de materiales de desecho o que han acabado su periodo útil de vida.

Pigmentos refrescantes

Gracias a ello, han obtenido pigmentos cerámicos con propiedades refrescantes. Así, una estancia recubierta con azulejos que contengan este elemento podría reducir su temperatura. "De esta manera, contribuye a un menor consumo energético en zonas con temperaturas elevadas", destacan desde el centro investigador.

Azulejos elaborados con pigmentos refrescantes. / Mediterráneo

Tal y como detallan, este pigmento "presenta una alta reflectancia, lo cual hace que disminuya la absorción de calor, generando una reducción de temperatura en el interior de edificios". Una propiedad que se ha visto incrementada "gracias al uso de una materia prima secundaria recuperada a partir del reciclado de baterías NiMH". Estas piezas son de uso corriente en pilas recargables o baterías de dispositivos electrónicos. Las baterías "son ricas en níquel y tierras raras", y es "la presencia de estas tierras raras la responsable de esa mejora en la reflectancia", destacan.

Economía circular

Este hallazgo forma parte de un proyecto que ha logrado la obtención de grafito verde a partir de residuos vegetales. En este caso, cáscaras de almendras. Mediante este procedimiento se logran estos materiales con una disminución del consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero. Una ventaja a la que se une el aprovechamiento de elementos considerados como residuos, y que de este modo ganan una segunda vida.

Proceso de laboratorio en el proyecto Resymac. / Mediterráneo

El proyecto cuenta con el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i), dentro de un programa Feder de desarrollo regional. Desde el equipo de investigación han mencionado que se han centrado "en el diseño de un proceso de separación de los componentes de los residuos de baterías que sea fácilmente escalable a nivel industrial". El uso de estos materiales recuperados favorece la economía circular y la minería urbana.

Aplicaciones industriales

Además del sector cerámico, otros sectores pueden beneficiarse de estos resultados si implementan la tecnología desarrollada, como las empresas dedicadas a la gestión de residuos o los fabricantes de baterías.