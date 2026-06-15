El problema de la energía que afecta de lleno a la cerámica: se ha perdido una capacidad equivalente a dos centrales nucleares

Los cambios en la normativa energética preocupan a la industria cerámica de Castellón. La mayoría tienen que ver con decisiones tomadas en Europa, pero hay otros aspectos que dependen del Gobierno central. Uno de los casos más notables es la cogeneración. La patronal azulejera, Ascer, y la Asociación Española de Cogeneración (Acogen) han celebrado una sesión monográfica dedicada a este asunto, en la que se han expuesto las numerosas dudas que hay sobre el futuro.

El vicepresidente de Ascer, Miguel Nicolás, expuso que el sector "está comprometido totalmente con la descarbonización, y creo que lo hemos demostrado durante muchos años", y defiende que este sistema "debe seguir formando parte de la solución". Por ello, afirma que el Gobierno debe ofrecer "un marco regulatorio que aporte estabilidad, flexibilidad y visibilidad en el largo plazo, y que permita a las empresas invertir".

Retraso de la subasta

Una petición que contrasta con el enorme retraso del Gobierno en este asunto. En 2021 se anunció una subasta de cogeneración por una potencia total de 1.200 megavatios, que permitiría invertir en instalaciones renovadas y mejorar su competitividad. La subasta está prevista para este mes de junio, un lustro más tarde, y hay más dudas que certezas.

El director general de Acogen, Javier Rodríguez, expuso que en el conjunto de España este método para aprovechar energía residual de los procesos productivos para transformarla en electricidad "ha perdido el 50% de su capacidad", al pasar de aportar el 12% de la electricidad nacional al 6%. Son 320 plantas en el conjunto de España las que han agotado su vida útil. "Suman 2.000 megavatios, que es como dos centrales nucleares", y esto ha ocurrido "porque no se han habilitado los planes de renovación que están en la ley", causando un perjuicio a la industria. "Se han perdido cerca de 100 millones de euros de facturación anual, unos ingresos con sus márgenes para ser más competitivos y para exportar más", detalló.

Vida útil agotada

El diputado provincial de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, expuso la realidad de la cogeneración cerámica, que cuenta con una capacidad de unos 245 megavatios: "En 2025 el 37% de la potencia instalada de cogeneración cerámica ya alcanzó el final de su vida útil regulatoria. Y si no se actúa muy pronto, esa cifra llegará pronto al 60% en 2030".

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, intervino para defender que la cogeneración "no es una opción del pasado; es, hoy por hoy, la tecnología más eficiente y avanzada para el consumo de gas en nuestros procesos productivos. No lo decimos nosotros, lo dicen los datos. Permite a nuestras empresas producir electricidad y calor simultáneamente con un nivel de aprovechamiento energético inigualable y que optimiza cada euro invertido y minimiza el despilfarro", y renunciar a esta tecnología "es asumir un sobrecoste energético que nos haría completamente inviables".

Interrogantes pendientes

Después de cinco años, está previsto que antes de 15 días se publique esta esperada subasta de cogeneración. La impresión de los participantes en la jornada es que siguen abiertos numerosos interrogantes. El primero de ellos es saber cuántos productores se quedarán fuera de la subasta. Está previsto que este año se haga una primera fase de 600 megavatios, y otra con los 600 restantes en el próximo año. "Una de cada seis que oferte se va a quedar fuera", expuso Javier Rodríguez, quien califica la postura del Ejecutivo central de "cogenicidio".

Otras dudas están referidas al marco retributivo que debe aportar el Gobierno. Defienden que debe ser el mismo que el actual, teniendo en cuenta los costes de mantenimiento y de maquinaria para poner en marcha estas instalaciones. También se pide un cupo máximo de descuento para los ofertantes, para no incurrir en bajas temerarias.

Marco retributivo

Además, el director general de Acogen expuso que la subasta no será una solución inminente. "Habrá hasta cinco años para hacer estas inversiones, en el caso de salir elegidos". Por eso, reclama que todas las plantas puedan prorrogar la posibilidad de obtener retribución hasta 2031. Todos estos aspectos no se van a poder resolver hasta que no aparezca la subasta en el BOE y se pueda ver la letra pequeña. Previamente, el Consejo de Ministros tiene que aprobarlo, y solo quedan tres martes para que termine junio.

El responsable de aprovisionamientos del Grupo Pamesa, Javier Portalés, teme que la retribución "va a ser bastante menor a lo que es actualmente, algo que no tiene sentido. El combustible sigue siendo el mismo, el coste de mantenimiento de los equipos es muy similar y eso es lo que nos puede lastrar", e incluso desincentive la participación. Portalés mencionó que Pamesa fue pionera en el uso de la cogeneración, "y este sistema nos ha ayudado a ser actualmente el primer productor europeo de cerámica".

Críticas al gobierno

El secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, acusó al Gobierno central de ser "más papista que el Papa" en cuestiones energéticas, al ser mucho más restrictivo que Bruselas a la hora de trazar el futuro de la cogeneración. "Exigimos las acciones políticas necesarias para blindar el hecho de que la cogeneración, sí o sí, sea un compromiso con la sociedad y sea un compromiso con la industria. Porque hasta ahora lo que ha ocurrido es que el Gobierno central ha hecho política declarativa, de modo que si no se cumple, no pasa nada".

Carrasco recordó que parlamentarios del PP han solicitado en el Congreso y el Senado un aumento de la capacidad de las subastas de cogeneración. "Cuando gobernemos, el compromiso nuestro con la cerámica de Castellón desde Madrid es cumplir nuestra palabra y lo haremos por ley, porque si el Gobierno central no lo acepta ahora, nosotros lo aprobaremos cuando gobernemos".