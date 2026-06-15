Tras la 19ª edición
Qualicer hace balance: la organización habla de la "fortaleza" de su modelo y anuncia que volverá en 2028
El Colegio de Ingenieros afirma que en la próxima cita quieren ampliar la participación internacional
La organización del congreso dedicado a la calidad cerámica, Qualicer, que en este 2026 ha sido organizado en solitario por el Colegio de Ingenieros de Castellón, ha hecho una valoración de esta cita. Hablan del "éxito alcanzado" tanto por el congreso como "por las actividades paralelas desarrolladas durante la semana del congreso", lo que "confirma la fortaleza del modelo impulsado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón, basado en la combinación de conocimiento técnico, visión estratégica e internacionalización".
Además, avanzan que habrá una nueva edición de este evento en 2028, y que ya han iniciado los trabajos de preparación. Un congreso que alcanzará de esta manera su 20ª edición. Para esta nueva celebración, "el objetivo es seguir ampliando la participación internacional, incorporar nuevas áreas de conocimiento y consolidar a Qualicer como uno de los principales puntos de encuentro mundiales para el debate sobre el futuro de la industria cerámica".
Actividades complementarias
Las sesiones del congreso tuvieron lugar los días 10 y 11 de junio en la sala principal del Auditori de Castelló, si bien el día siguiente se desarrolló una actividad complementaria, en la que se aportaron detalles sobre los avances técnicos y normativos a la hora de calcular la resistencia al deslizamiento y la seguridad del uso de los pavimentos cerámicos. Una cuestión de interés para fabricantes, arquitectos, prescriptores, organismos de certificación y normalización, institutos de investigación y administraciones públicas.
La ponencia estuvo organizada por Richard Bowman, desde Australia, con la participación de Juan Queipo de Llano, del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (CSIC); Gonzalo Silva Moreno, investigador principal del proyecto Cleantile; Marcel Engels, de Países Bajos, el Working Group Manager Silicate Ceramics de FGK – Forschungsinstitut für Glas | Keramik, de Alemania; y Stephen Thorpe, representante del UK Slip Resistance Group, de Reino Unido. Además, Carl Strautins, de Australia, participó de forma telemática.
Balance internacional
Desde el comité que ha preparado Qualicer 2026 indican que esta sesión "ha permitido además incorporar a los Países Bajos al balance internacional", con asistentes de 14 países.
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