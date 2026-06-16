Porcelanosa reúne a los principales promotores inmobiliarios en la décima edición de su encuentro

Las instalaciones centrales de Porcelanosa, en Vila-real, celebraron la décima edición de su Encuentro de Promotores Inmobiliarios. La cita reunió a cerca de 150 profesionales de las principales firmas inmobiliarias de España y Portugal, consolidándose como un espacio de encuentro y reflexión sobre los desafíos y oportunidades que marcarán el futuro del sector residencial.

Durante las dos jornadas, los asistentes participaron en visitas técnicas a los distintos showrooms y plantas de producción de las empresas que integran Porcelanosa Grupo, donde pudieron conocer de primera mano las últimas innovaciones en materiales, diseño y soluciones constructivas. Entre los recorridos realizados destacó la visita a la planta de producción de Porcelanosa Offsite, especializada en construcción industrializada. Allí, los participantes pudieron ver diferentes ejemplos de baños industrializados optimizados y profundizar en las ventajas que este modelo aporta en términos de eficiencia, calidad y sostenibilidad.

Construcción industrializada

Uno de los momentos más destacados del encuentro fue la mesa redonda centrada en diseño, sostenibilidad e industrialización, tres de los grandes ejes de transformación que están definiendo el futuro de la edificación. Moderada por la periodista Gemma Font, la sesión contó con la participación de Samuel Tortosa, responsable del departamento técnico de fachadas de Porcelanosa; César Frías, CEO de Morph y presidente del Council of Vertical Urbanism Iberia; Jorge Leal, director y coordinador de obras de Grupo Ferreira; y Enrique Blanco, director del departamento de proyectos en Brosh.

Los ponentes analizaron cómo la industrialización está contribuyendo a optimizar los procesos constructivos, mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental de los proyectos. Asimismo, debatieron sobre el papel fundamental del diseño para crear espacios más sostenibles, funcionales y adaptados a las nuevas necesidades de los usuarios, destacando la importancia de la colaboración entre promotores, arquitectos, industria y constructores para impulsar un modelo de edificación más innovador y eficiente.

Diseño y sostenibilidad

Previamente a esta sesión, tuvo lugar un interesante coloquio entre representantes de Siemens studioLine y Porcelanosa, en el que se analizó la evolución que han experimentado las cocinas dentro del sector residencial.

El programa también incluyó una conferencia impartida por Víctor Küppers durante la tarde del jueves. Con un estilo cercano y dinámico, Küppers profundizó en la importancia de afrontar la vida y el trabajo con actitud, entusiasmo y sentido. A través de una intervención inspiradora y cargada de energía positiva, invitó a los asistentes a reflexionar sobre cómo la manera de interpretar las circunstancias influye directamente en los resultados personales y profesionales.

Encuentro inmobiliario

Con esta décima edición, Porcelanosa reafirma su compromiso con la innovación, el intercambio de conocimiento y el desarrollo de soluciones que contribuyan a la evolución del sector inmobiliario. El X Encuentro de Promotores Inmobiliarios ha contado con el patrocinio de Siemens studioLine, Schneider Electric, EMCO, +GF+, Saint-Gobain y Daikin.