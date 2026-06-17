Momento crucial para la cerámica europea: así valoran desde Italia la amenaza de Bruselas

"Si le preguntamos a un ciudadano de Sassuolo -el equivalente italiano de Castellón-, qué son los índices de referencia del comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, probablemente no sepa la respuesta, a pesar de que miles de empleos en esta zona dependen de ellos". Así lo explicó el presidente de la patronal azulejera italiana, Augusto Ciarrocchi, a la hora de referirse a la amenaza normativa que viene desde Bruselas. Tal y como ocurre en el clúster español, en Italia también se sigue con una gran inquietud la postura que tome la Comisión Europea en las próximas semanas.

Por el momento, estas dudas ya han tenido un efecto negativo en las empresas del país transalpino. La presentación de resultados económicos del sector reveló que las inversiones en la modernización de la industria azulejera italiana se contrajeron un 16% en 2025, con 321 millones de euros. Una circunstancia que la organización empresarial, Confindustria Ceramica, achaca tanto al incremento de costes energéticos como al creciente gasto derivado del sistema de comercio de derechos de emisión.

Costes regulatorios

En Italia se calcula que los costes directos derivados de la normativa comunitaria pasarán de 70 a 120 millones de euros al año, si no hay un cambio de postura de los dirigentes europeos. En cuanto al balance económico, calculan una facturación de 6.000 millones de euros en el pasado ejercicio dentro del apartado de baldosas y losas cerámicas, con un ligero retroceso del 0,4%.

Tal y como ya se hizo en Castellón, el 8 de junio la parte empresarial del azulejo italiano y los sindicatos reclamaron a Bruselas la protección del sector cerámico europeo ante las amenazas regulatorias.