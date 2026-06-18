El sector cerámico se reúne con dos ministros: estas son la peticiones del sector al Gobierno

El vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro de Industria, Jordi Hereu, se han reunido esta semana con representantes de sectores productivos relevantes del país para hacer seguimiento del plan de respuesta activado en marzo ante la crisis de Oriente Medio. A pesar de que se vislumbra el final del conflicto, los efectos todavía se notarán por unos meses, y en julio se debe tomar una decisión sobre las medidas de respaldo. Entre los participantes estuvo el secretario general de Ascer, Alberto Echavarría, para hacer balance del efecto en la industria cerámica.

Según señalan fuentes de la patronal azulejera, en el encuentro "trasladamos que las medidas aprobadas han tenido una incidencia limitada sobre nuestras empresas", ya que la rebaja del IVA al gas no reduce los costes, sino que solo aporta una mejora puntual en la tesorería. De paso, se advirtió de que determinados cambios regulatorios, como incluir a los consumidores directos en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), "pueden generar costes adicionales para parte del sector".

Más respaldo

De cara a próximas medidas de apoyo, la cerámica reclamó "actuaciones específicas para las industrias gasintensivas", para que tengan un respaldo equiparable al de las compañías electrointensivas. También se pidió una rebaja de la fiscalidad aplicable al consumo de gas y la puesta en marcha de un estatuto de consumidores gasintensivos, "que aporte seguridad jurídica y defina un marco estable de apoyo a la competitividad de sectores gasintensivos".