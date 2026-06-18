Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pesadilla en CastellóCierra cadena de supermercadosPoblación en 2041Pablo HernándezJoaquín PratPermiso de conducir
instagramlinkedin

Análisis de medidas

El sector cerámico se reúne con dos ministros: estas son la peticiones del sector al Gobierno

El encuentro se enmarca en el plan de actuaciones por el conflicto en Oriente Medio

Encuentro de los ministros Cuerpo y Hereu con sectores productivos españoles.

Encuentro de los ministros Cuerpo y Hereu con sectores productivos españoles. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción

Redacción

Castellón

El vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro de Industria, Jordi Hereu, se han reunido esta semana con representantes de sectores productivos relevantes del país para hacer seguimiento del plan de respuesta activado en marzo ante la crisis de Oriente Medio. A pesar de que se vislumbra el final del conflicto, los efectos todavía se notarán por unos meses, y en julio se debe tomar una decisión sobre las medidas de respaldo. Entre los participantes estuvo el secretario general de Ascer, Alberto Echavarría, para hacer balance del efecto en la industria cerámica.

Según señalan fuentes de la patronal azulejera, en el encuentro "trasladamos que las medidas aprobadas han tenido una incidencia limitada sobre nuestras empresas", ya que la rebaja del IVA al gas no reduce los costes, sino que solo aporta una mejora puntual en la tesorería. De paso, se advirtió de que determinados cambios regulatorios, como incluir a los consumidores directos en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), "pueden generar costes adicionales para parte del sector".

Noticias relacionadas y más

Más respaldo

De cara a próximas medidas de apoyo, la cerámica reclamó "actuaciones específicas para las industrias gasintensivas", para que tengan un respaldo equiparable al de las compañías electrointensivas. También se pidió una rebaja de la fiscalidad aplicable al consumo de gas y la puesta en marcha de un estatuto de consumidores gasintensivos, "que aporte seguridad jurídica y defina un marco estable de apoyo a la competitividad de sectores gasintensivos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crisis: una empresa cerámica negocia el despido de la mayoría de su plantilla
  2. Dolor en la cerámica de Castellón: muere Lucía Grandío, responsable de marketing de Rocersa Group
  3. Unos emprendedores de l'Alcora crean un sistema para instalar de forma fácil y barata pavimento cerámico
  4. Una empresa cerámica de Castellón recibe el visto bueno para incorporar un nuevo horno
  5. Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
  6. Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
  7. Una gran azulejera de Castellón busca trabajadores en plena crisis de Oriente Medio
  8. Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida

El sector cerámico se reúne con dos ministros: estas son la peticiones del sector al Gobierno

El sector cerámico se reúne con dos ministros: estas son la peticiones del sector al Gobierno

Momento crucial para la cerámica europea: así valoran desde Italia la amenaza de Bruselas

Momento crucial para la cerámica europea: así valoran desde Italia la amenaza de Bruselas

Porcelanosa reúne a los principales promotores inmobiliarios en la décima edición de su encuentro

Porcelanosa reúne a los principales promotores inmobiliarios en la décima edición de su encuentro

Bruselas da una esperanza a la cerámica: el sector podría ahorrarse los temidos sobrecostes por el CO2

Bruselas da una esperanza a la cerámica: el sector podría ahorrarse los temidos sobrecostes por el CO2

Acuerdo para el fin de la guerra en Oriente Medio: la economía de Castellón mira con esperanza el viernes

Acuerdo para el fin de la guerra en Oriente Medio: la economía de Castellón mira con esperanza el viernes

Qualicer hace balance: la organización habla de la "fortaleza" de su modelo y anuncia que volverá en 2028

El problema de la energía que afecta de lleno a la cerámica: se ha perdido una capacidad equivalente a dos centrales nucleares

Expertos de la UE dan la razón a la cerámica y piden a Bruselas frenar el recorte de derechos de emisión de CO₂

Expertos de la UE dan la razón a la cerámica y piden a Bruselas frenar el recorte de derechos de emisión de CO₂
Tracking Pixel Contents