Presencia interacional
La cerámica de Castellón se promociona en Polonia
La actividad ha contado con 70 prescriptores de la zona
La cerámica española, con la marca Tile of Spain, y que se fabrica mayoritariamente en la provincia de Castellón, ha desarrollado una nueva actividad de promoción internacional destinada a arquitectos, diseñadores y distribuidores de Polonia. El encuentro contó con cerca de 70 participantes, y sirvió para destacar las propiedades de este material de construcción en proyectos de arquitectura e interiorismo por su innovación, sostenibilidad y calidad estética.
La iniciativa se estructuró en torno a dos conferencias de arquitectos, centradas en el uso de la cerámica, a cargo de Héctor Ruiz Velázquez y Grzegorz Goworek. Los asistentes también recorrieron una zona expositiva, en la que nueve marcas españolas mostraron sus novedades.
Mercado polaco
Estas acciones forman parte de las actividades internacionales para promover la cerámica española como un material de alto valor arquitectónico, reforzando su presencia en mercados estratégicos. Polonia es actualmente el 11º destino de exportación de baldosas cerámicas y mantiene una evolución positiva, con ventas de 72,1 millones de euros en 2025 y un crecimiento del 4,8% en el primer trimestre de 2026, con exportaciones por 19,5 millones de euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crisis: una empresa cerámica negocia el despido de la mayoría de su plantilla
- Dolor en la cerámica de Castellón: muere Lucía Grandío, responsable de marketing de Rocersa Group
- Unos emprendedores de l'Alcora crean un sistema para instalar de forma fácil y barata pavimento cerámico
- Una empresa cerámica de Castellón recibe el visto bueno para incorporar un nuevo horno
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
- Una gran azulejera de Castellón busca trabajadores en plena crisis de Oriente Medio
- Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida