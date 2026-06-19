La cerámica de Castellón se promociona en Polonia

La cerámica española, con la marca Tile of Spain, y que se fabrica mayoritariamente en la provincia de Castellón, ha desarrollado una nueva actividad de promoción internacional destinada a arquitectos, diseñadores y distribuidores de Polonia. El encuentro contó con cerca de 70 participantes, y sirvió para destacar las propiedades de este material de construcción en proyectos de arquitectura e interiorismo por su innovación, sostenibilidad y calidad estética.

La iniciativa se estructuró en torno a dos conferencias de arquitectos, centradas en el uso de la cerámica, a cargo de Héctor Ruiz Velázquez y Grzegorz Goworek. Los asistentes también recorrieron una zona expositiva, en la que nueve marcas españolas mostraron sus novedades.

Mercado polaco

Estas acciones forman parte de las actividades internacionales para promover la cerámica española como un material de alto valor arquitectónico, reforzando su presencia en mercados estratégicos. Polonia es actualmente el 11º destino de exportación de baldosas cerámicas y mantiene una evolución positiva, con ventas de 72,1 millones de euros en 2025 y un crecimiento del 4,8% en el primer trimestre de 2026, con exportaciones por 19,5 millones de euros.