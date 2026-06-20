Los emprendedores que han creado un sistema para facilitar la colocación cerámica ya crean empleo: "El 1 de julio entran 3 personas"

Dos jóvenes de l'Alcora, Jordi Peñarrocha y Guillem Vicent, pretenden innovar uno de los aspectos más complejos de los pavimentos y revestimientos cerámicos: la colocación en su emplazamiento definitivo. Un proceso que se ha complicado a medida que las piezas han aumentado su tamaño, y que ahora tiene ante sí el desafío de integrar estos productos en los nuevos sistemas de construcción industrializada.

El método creado, llamado Ondablock, tiene como particularidad la fijación de una pieza plástica adherida a la superficie cerámica, lo que permite ganar tiempo en la colocación y reducir costes. La iniciativa obtuvo el respaldo del Ayuntamiento de l'Alcora, y en las últimas semanas ha suscitado el interés de empresas distribuidoras de materiales de construcción y de contratistas. Los responsables de esta firma mencionan que esto ha tenido un efecto directo en el empleo. "Se han incorporado dos trabajadores nuevos, y el 1 de julio entran tres personas más", detallan. Incluso exponen que estas vacaciones de verano serán más cortas para ellos, para hacer frente a las peticiones llegadas en las últimas semanas.

Detalle de las piezas. / Javier Nomdedeu

Nuevos pedidos

"Un constructor de Guadalajara ya nos ha hecho cuatro pedidos para colocar pavimento con este método, y también tenemos muchas peticiones de muestras por parte de empresas que se plantean usar el Ondablock", añade Guillem Vicent. Por otro lado, la multinacional Karton comercializará estos productos, que son compatibles con la cerámica hecha por cualquier fabricante.

El presidente de la Asociación de Técnicos Cerámicos (ATC), Juan José Montoro, visitó recientemente las instalaciones donde se crea esta nueva solución. Valora la importancia que tiene para llegar a los proyectos de construcción industrializada y la comodidad del proceso. "Además de su colocación relativamente sencilla, se trata de un material resistente, con capacidad de resistencia antiincendios y facilidad de cambio de piezas ante una rotura", comenta, si bien destaca que para su implantación definitiva se requiere la acreditación correspondiente de sus propiedades en laboratorios especializados.

Por el momento, la empresa ya ha mostrado en vídeos las características de este novedoso producto en aspectos como la resistencia a los golpes , la caída del material o la sustitución de una pieza rota.

Características

Además del ahorro de más del 40% en reformas sobre pavimento existente y de más del 30% en instalaciones de primera colocación respecto a los sistemas tradicionales, esta idea tiene posibilidades de dar el salto a los sistemas de construcción industrializada. Jordi Peñarrocha destaca que los diseñadores de este tipo de soluciones eran hasta ahora reacios al uso de pavimentos cerámicos, en favor de otros materiales como el vinilo o paneles de materiales plásticos y de aluminio. "Ahora se puede plantear mediante este sistema, ya que se puede conseguir una reducción del peso de los módulos, al no hacer necesario el uso de cemento cola", detalla.