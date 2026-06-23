APE Grupo revela cómo serán los hogares del futuro y cómo puede ayudar la IA a crearlos

Una de las principales comercializadoras de productos cerámicos, APE Grupo, ha presentado su informe anual de tendencias, The New Habitat 27/28, que alcanza su sexta edición y que detecta las principales características que reunirán los hogares del futuro. El documento plantea una serie de reflexiones a partir de la consulta a 352 profesionales del diseño, la arquitectura y la creación de espacios, que no solo se limita a detectar los cambios en las viviendas, sino también en los puestos de trabajo, recintos comerciales y alojamientos hoteleros.

La pandemia ya supuso un punto de inflexión en los entornos residenciales, al ganar peso la apertura al exterior y la presencia de estancias pensadas para el teletrabajo. Ahora se introduce otro elemento, como es la durabilidad de los espacios. Saúl Castellanos, de Aedas Homes, sostiene que el reto "ya no es diseñar una vivienda para un momento, sino una vivienda que pueda acompañarte durante toda tu vida". Entre las personalidades consultadas en el documento se menciona que se valora el uso de materiales sostenibles, aunque esto implique invertir más dinero en ellos.

Calidad del aire

Otro detalle está referido al concepto low-tox, que engloba las ideas relacionadas con mantener una elevada calidad del aire interior y la mínima exposición a sustancias que puedan ser potencialmente nocivas. Una idea en la que encaja el uso de materiales cerámicos, que no desprenden partículas como los plásticos. A ello se suma el auge de los sistemas de filtración, los sensores de calidad del aire o las plantas purificadoras, que evidencia una tendencia que responde a una demanda cada vez más consciente de cómo el entorno doméstico influye en la salud.

Una conclusión relevante del informe tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial a la hora de concebir un hogar, y qué utilidades se le sacan. Mientras que 7 de cada 10 profesionales utilizan herramientas de IA en su trabajo y 1 de cada 3 las emplea casi a diario, únicamente 1 de cada 6 proyectos cuantifica actualmente su huella ambiental mediante sistemas verificables. Para José Miguel Pellicer, CEO de APE Grupo, "el sector ha aprendido a hablar muy bien de sí mismo; ahora tiene que demostrar que sabe hacer lo que dice que hace. Ese tránsito del discurso a la práctica es el verdadero reto de esta etapa".

Hoteles y oficinas

En lo referente a los hoteles, se valora cada vez más la posibilidad de vivir experiencias compartidas y poder disfrutar de elementos relacionados con el bienestar y la sostenibilidad. Se prevé que el diseño hotelero aumente su presupuesto en los próximos años, como forma de adoptar un enfoque diferencial.

Los puestos de trabajo quieren concebirse como una extensión de la casa, en los que no solo haya espacio para desarrollar una actividad profesional, de modo que se potencien las zonas comunes y elementos que faciliten la interacción entre los empleados.

Espacios comerciales

Por último, los recintos comerciales varían su estrategia con la dinámica creciente de las compras por internet. Los espacios físicos refuerzan la experiencia sensorial, que no se puede replicar con el uso de las pantallas. La flexibilidad se consolida como una prioridad estratégica para responder a esta nueva realidad: un 23,4% de los profesionales sitúa la capacidad de adaptar las tiendas a diferentes usos, activaciones y experiencias entre los principales retos del diseño comercial actual.