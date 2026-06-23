Proyecto Brisa
Castellón lidera un proyecto dedicado a desarrollos industriales más limpios
La iniciativa surge de la Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas (AICE) en colaboración con la UJI
La Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas (AICE), en colaboración con la Universitat Jaume I de Castelló y 15 socios más, desarrolla un proyecto para probar tecnologías industriales seguras y limpias que reduzcan los riesgos para la salud humana y la biodiversidad, vinculado al nuevo laboratorio de Ingeniería Ambiental, de cuyo comité técnico forman parte Irina Celades y Eliseo Monfort.
La reunión de inicio de esta iniciativa se celebró los días 15 y 16 de junio en la sede del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) en el campus de la UJI. Este proyecto, llamado Brisa, busca formulaciones de materiales más seguras y estrategias de rediseño de procesos que disminuyan el uso peligroso y la toxicidad de sustancias. Con ello, esperan evitar cientos de muertes prematuras al año y reducir el consumo de materiales en un 5%, y de energía en un 15%.
Tecnologías limpias
Entre los retos está la detección de posibles focos de riesgo, con la ayuda de la inteligencia artificial, y el desarrollo de sensores que sean efectivos y tengan a la vez un bajo coste. La industria cerámica española será uno de los sectores que se analizará, junto a la metalurgia alemana, la química de Polonia y Países Bajos o los minerales y plásticos de Turquía. Se evaluarán "tanto los nuevos materiales como las tecnologías implementadas en las instalaciones de fabricación de la cadena de suministro con el objetivo de conseguir un menor impacto en la salud, la seguridad y el medio ambiente", destacan desde el ITC-AICE.
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