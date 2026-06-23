El Consejo Europeo confirma la hoja de ruta que aliviaría la presión sobre la cerámica

Bruselas acoge cada tres meses las reuniones del Consejo Europeo, la institución de la UE que congrega a los jefes de Gobierno de los Veintisiete junto a los máximos dirigentes comunitarios. Sus debates se encargan de trazar la hoja de ruta sobre las próximas decisiones que afectan a los ciudadanos europeos y analizar los asuntos más complejos.

En esta ocasión se ha colado uno de los asuntos que más preocupa a los empresarios de la cerámica de Castellón. Una incertidumbre que tiene como origen la progresiva presión regulatoria en el mercado de emisiones de CO2, que puede derivar en un fuerte aumento de los costes ante la reducción de los derechos gratuitos de emisión. También un lastre a su competitividad, ya que el resto de industrias del planeta no cuentan con mecanismos similares.

Derechos de emisión

Tras haberse tratado la cuestión en el Comité de Cambio Climático de la UE, celebrado la semana pasada, el Consejo Europeo ha ratificado la hoja de ruta para establecer variaciones que reduzcan esta presión normativa. El documento elaborado tras el encuentro "toma nota de la intención de la Comisión de presentar una propuesta concreta para mediados de julio de 2026 sobre la revisión del régimen de comercio de derechos de emisión", y hace mención, "en particular en lo que respecta a los derechos de emisión gratuitos, en consonancia con la carta de su presidenta de marzo de 2026".

En esa misiva de Ursula von der Leyen se reflejó la necesidad de ajustar los parámetros de referencia para la asignación gratuita de los derechos de emisión, medidas para reducir la volatilidad y controlar los precios del CO2 para los sectores industriales, y crear un fondo para financiar mecanismos de descarbonización.

Valores de referencia

De forma paralela, está contemplado que se presente una propuesta separada para "abordar las preocupaciones expresadas por algunos sectores industriales sobre los valores de referencia del régimen de comercio de derechos de emisión". En el caso de la cerámica, se busca la creación de un parámetro propio a la hora de calcular las asignaciones gratuitas, que tenga en cuenta las circunstancias particulares de su proceso de fabricación.

Desde la patronal cerámica, Ascer, la semana pasada ya se insistió en el objetivo de "seguir trabajando para que el sector cuente con esos valores de referencia específicos que reflejen adecuadamente el potencial de reducción de emisiones del sector", y evite un recorte del 34% en las asignaciones gratuitas para el periodo 2026-2030, con el consiguiente sobrecoste para la cerámica española de entre 109 y 163 millones de euros al año.

Costes energéticos

Por otro lado, el Consejo Europeo "subrayó la urgencia de que se realicen progresos decisivos en el mercado único, en la simplificación y reducción de las cargas administrativas, incluidas nuevas iniciativas para acelerar los procedimientos de planificación y concesión de permisos". Una cuestión en la que también entró la necesidad de garantizar "la asequibilidad de los precios de la energía".

En cambio, el listado de conclusiones no hizo referencia directa a una de las peticiones manifestadas desde Cerame Unie, que agrupa a Ascer y otras patronales del sector a nivel continental. A finales de mayo, esta asociación expuso que los productores de cerámica "llevan mucho tiempo expuestos a la competencia desleal de las importaciones de terceros países", una dinámica que en los últimos tiempos "se ha amplificado y exacerbado".

Competencia exterior

Cerame Unie expone que los instrumentos de defensa antidumping son eficaces contra China, pero no tanto contra la India, por lo que se insta a los dirigentes europeos a "garantizar que la cerámica sea reconocida entre los sectores prioritarios en un enfoque renovado". Pese a ello, las conclusiones del último Consejo Europeo solo hicieron referencia al "debate estratégico sobre la cuestión de los desequilibrios macroeconómicos mundiales".