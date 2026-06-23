Llega una buena noticia para la cerámica de Castellón tras cinco años de espera

La industria cerámica de Castellón encadena escenarios de incertidumbre, debido a la tensión geopolítica, la fluctuación de los precios de los carburantes o las amenazas derivadas del marco regulatorio. En esta ocasión llega una noticia más positiva. Después de ser anunciada en 2021, por fin se ha aprobado la subasta para las instalaciones de cogeneración.

Este mecanismo aprovecha el calor residual resultante de procesos industriales, como la fabricación cerámica, para transformarlo en electricidad y obtener una retribución por ello. De esta manera, se saca un mayor rendimiento a las plantas de producción y las fábricas obtienen unos ingresos que repercuten en una mejora de su competitividad.

Subastas de cogeneración

Tras esta larga espera, el Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado el Real Decreto por el que se establece el marco de las convocatorias de la subasta. En realidad serán dos. Una de 600 megavatios para el presente año, y otra de idéntica potencia para el año que viene. Tal y como detalla el ministerio, con esta medida se podrá "renovar el parque de cogeneración existente con centrales de alta eficiencia que operen con gas natural o, por primera vez, biomasa, y estén preparadas para consumir al menos un 10% de hidrógeno renovable".

El departamento estatal añade que estas subastas tendrán un "impacto económico positivo para las industrias adjudicatarias", y que estas retribuciones supondrán un "sobrecoste repercutido en el sistema eléctrico de entre 414 y 582 millones de euros anuales", aunque estas cifras "se verán reducidas por los descuentos obtenidos en las subastas y variarán en función de los precios reales y del funcionamiento de las centrales".

Impacto en Castellón

Esta subasta es relevante en Castellón, debido a la gran cantidad de plantas de cogeneración existentes. El sector cerámico concentra 245 megavatios de potencia, aunque en los últimos años se había reducido su presencia al finalizar el periodo de vida útil regulado.

Desde la asociación Acogen, que reúne a industrias cogeneradoras de todo el país, señalan que la aprobación en el Consejo de Ministros es una buena noticia, pero se está a la espera de ver el contenido íntegro de la norma en el BOE para poder hacer una valoración más amplia. La pasada semana, el director general de Acogen, Javier Rodríguez, advirtió de las dudas que quedan en el aire, como la necesidad de que las retribuciones sean similares a las actuales, al tiempo que lamentó que muchas empresas se puedan quedar fuera, ya que la capacidad de estas industrias en España es mucho mayor que los 1.200 megavatios contemplados.

Vida útil regulatoria

Algunos de los detalles difundidos mencionan que las plantas que usen gas natural dispondrán de una vida útil regulatoria de 12 años, mientras que el plazo se ampliará hasta los 20 años para aquellas instalaciones que operen con biomasa.