Un gigante empresarial de Castellón se consolida entre las firmas con mayor reputación de España

Cada año, la firma Merco elabora un listado de empresas en función de su reputación, la manera de dar a conocer sus productos o la actitud de sus líderes. Los resultados de 2026 han vuelto a dar como ganadores a Inditex, la compañía matriz de Zara o Lefties, y Mercadona, mientras que Juan Roig repite como el líder mejor valorado. Además, hay una conocida firma de Castellón que entró el pasado año por primera vez, y que en esta ocasión repite, mejorando sus resultados.

La compañía es Porcelanosa, que desde hace más de medio siglo se ha convertido en un referente internacional de la cerámica, y que ha diversificado su actividad hacia otros usos relacionados con el hogar y las técnicas de construcción. Si en el informe de 2025 ocupaba el puesto 142, ahora asciende varias posiciones hasta alcanzar la 124, justo por delante de Ibercaja o IBM.

Clasificación industrial

Además de la clasificación general, el estudio de Merco cuenta con listados por tipos de empresa. En el apartado de industrias, Porcelanosa asciende hasta el cuarto puesto, y adelanta así a Cosentino. El grupo Airbus vuelve a erigirse como la firma industrial con mayor reputación de España, mientras que la compañía azulejera de Vila-real adelanta a Técnicas Reunidas o la fabricante de trenes CAF.

Estos resultados se han obtenido mediante 64.764 encuestas, 29 fuentes de información y 8 evaluaciones, dando como resultado una de las principales herramientas de evaluación empresarial de España y Latinoamérica.