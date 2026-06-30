Beatriz Irún, experta en comercio internacional: "China coge ideas de la cerámica española, pero también deberíamos hacer el proceso contrario"

La industria cerámica china es más joven que el clúster de Castellón, pero hay determinados elementos del funcionamiento de las empresas orientales que deberían tenerse en cuenta a la hora de ganar competitividad en la provincia. Esta es una de las ideas expuestas por la experta en comercio internacional Beatriz Irún, que conoce tanto la fabricación de la cerámica como las decisiones de las firmas chinas.

En marzo, la profesora impartió una conferencia en la Cámara de Comercio de Castellón, con motivo de la presentación de la nueva etapa de los premios Alfa de Oro. Más recientemente participó en el congreso Qualicer, donde desgranó la estrategia de China. La industria cerámica española tiene ante sí un nuevo escenario internacional en el que ya no basta con fabricar un buen producto. La creciente competencia global, el avance de los clústeres asiáticos y la tensión en el suministro de materias primas obligan al sector a revisar su estrategia. Irún considera que la cerámica española debe observar con más atención algunas de las claves que han permitido a China ganar posiciones en los mercados internacionales.

Mirar también a China

Irún parte de una idea clara: durante años, Europa ha ido por delante y China se limitaba a captar ideas para después desarrollarlas. Sin embargo, ese análisis debe completarse ahora con el movimiento inverso. "También tendríamos que hacer el proceso contrario", señala, en referencia a la necesidad de estudiar qué están haciendo los demás para adaptarlo a la realidad española.

Uno de los aspectos centrales es el control del canal de distribución. La experta advierte de que una empresa puede tener un producto "perfectamente adaptado al cliente final", pero si no domina la forma en la que ese producto llega al mercado, pierde capacidad competitiva. En este sentido, plantea la integración vertical y el control de los canales comerciales.

Materias primas

El segundo gran frente es el de las materias primas. Irún subraya que China ha entendido con claridad la importancia estratégica de controlar tanto la disponibilidad como los precios de los materiales necesarios para la producción industrial. La cuestión, añade, no se limita al acceso a los recursos, sino también a su procesamiento. China concentra alrededor del 90% del procesamiento intermedio, una posición que deja a Europa con un margen de maniobra reducido.

La experta vincula esta reflexión con el nuevo contexto de relaciones comerciales entre la Unión Europea y México. Tras su reciente estancia en el país latinoamericano, Irún destaca que México cuenta con materias primas críticas de gran valor para Europa. "En un mundo cada vez más digitalizado necesitamos más minas", resume.

Autonomía industrial

No obstante, advierte de que el acceso a nuevos mercados o a nuevos proveedores no será suficiente si Europa no avanza también en circularidad, reciclaje y capacidad propia de procesamiento. Para Irún, los tratados comerciales pueden abrir oportunidades, pero la verdadera estrategia pasa por reducir dependencias y reforzar la autonomía industrial.

Pese a las dificultades, la experta lanza un mensaje optimista para el sector. Recuerda que los desafíos geopolíticos, logísticos y comerciales afectan a todos los competidores, no solo a la industria española. Esa circunstancia, considera, puede convertirse en una ventaja para un sector con experiencia, trayectoria y capacidad de adaptación. "La industria cerámica española e italiana van a seguir estando ahí", sostiene, a pesar de los desafíos constantes.