La patronal de los esmaltes cerámicos, anfitriona del encuentro europeo de Eurocolour

La Asociación Española de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos, Anffecc, ha ejercido como anfitriona de la reunión anual de Eurocolour, el grupo que reúne a las asociaciones homólogas de todo el continente, y que abarca campos como los pigmentos, aditivos o tintas para ropa.

Durante el encuentro, celebrado en Benicàssim el 30 de junio y el 1 de julio, representantes de asociaciones y empresas procedentes de Alemania, Italia, Francia, Suiza, EEUU y España, entre otros países, han abordado diversos asuntos técnicos vinculados a la normativa europea, así como cuestiones medioambientales, de sostenibilidad y de seguimiento de las actividades desarrolladas por las asociaciones miembro.

Mercado de emisiones

Dentro de la intervención de Anffecc se hizo referencia a la preocupación por las nuevas reglas del mercado europeo de emisiones, que pueden suponer un fuerte sobrecoste para las empresas españolas e italianas, debido a la fuerte restricción de asignaciones gratuitas de CO2.

Tal y como detalla el colectivo organizador de esta cita, que se desarrolla con periodicidad anual, "la reunión ha permitido reforzar la colaboración entre las entidades europeas del sector, compartir información sobre los principales retos regulatorios y técnicos, y avanzar en el intercambio de experiencias en materia de sostenibilidad, innovación y cumplimiento normativo".

Programa social

Como asociación anfitriona, Anffecc organizó también un programa social en Benicàssim, que permitió a los asistentes conocer la historia de la localidad y sus emblemáticas villas, así como disfrutar de una cena en la costa benicense.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, recibió a los participantes durante el encuentro, poniendo de relieve la repercusión internacional de este evento celebrado en la localidad y la importancia de acoger este tipo de encuentros, que contribuyen a proyectar Benicàssim como espacio de referencia para el diálogo, la industria y la cooperación internacional.

Lazos internacionales

Desde Anffecc se ha valorado muy positivamente la celebración de esta reunión en Benicàssim, tanto por su contenido técnico como por la oportunidad de mostrar a los representantes europeos del sector el entorno y la historia de la localidad.