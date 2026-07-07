Porcelanosa premia la arquitectura y el diseño internacional en Estocolmo

La semana pasada, del 29 de junio al 2 de julio, se celebró la 5ª edición de Porcelanosa International Project Award (PIPA). Bajo el lema ‘Sense of Place’, Porcelanosa reunió a arquitectos y diseñadores de todo el mundo en sus instalaciones y en Estocolmo, poniendo el foco en la capacidad de la arquitectura y el interiorismo para crear espacios con identidad y fortalecer el vínculo entre las personas y su entorno.

El programa comenzó en la sede central de Porcelanosa (España), donde los participantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca los procesos de innovación, diseño y desarrollo de producto del grupo empresarial. Los asistentes también participaron en talleres creativos, donde pudieron experimentar con algunos de los materiales de Porcelanosa Grupo.

Posteriormente, la actividad se trasladó a Estocolmo, ciudad anfitriona de esta quinta edición. Reconocida internacionalmente por su cultura del diseño, su relación con la naturaleza y su apuesta por la calidad de vida urbana, la capital sueca ofreció el contexto ideal para reflexionar sobre el concepto ‘Sense of Place’.

Un equipo finalista presenta su proyecto ante el jurado en el showroom de Porcelanosa en Estocolmo. / Mediterráneo

Una experiencia completa en Estocolmo

Uno de los momentos clave de la semana tuvo lugar en el showroom de Porcelanosa Estocolmo, inaugurado en septiembre de 2025 como la primera tienda de la compañía en la península escandinava. Allí, los veinte equipos finalistas defendieron sus proyectos ante el jurado.

Mientras, el reconocido parque Kungsträdgården acogió durante toda la semana, la exposición pública de los proyectos finalistas. Residentes y visitantes de la zona pudieron descubrir algunas de las propuestas arquitectónicas más destacadas de esta edición.

La experiencia PIPA se completó con diferentes visitas y actividades relacionadas con el arte, la arquitectura y el diseño escandinavo, permitiendo descubrir a los participantes y al jurado algunos de los espacios más representativos de Estocolmo.

Más allá de los premios, la semana volvió a convertirse en un punto de encuentro para una comunidad internacional que comparte una misma visión: entender la arquitectura como una disciplina capaz de mejorar la relación entre las personas y los lugares que habitan.

Participantes de PIPA 2026 realizan una visita guiada por el metro de Estocolmo. / Mediterráneo

Gala y premiados de PIPA 2026

Östermalms Saluhall, el histórico mercado gastronómico de la capital sueca, fue el escenario escogido para la gala de entrega de los premios PIPA 2026, que tuvo lugar el jueves 2 de julio. Este emblemático edificio de la capital sueca acogió una velada dedicada a celebrar la excelencia en la arquitectura y el diseño.

La noche comenzó entre los tradicionales puestos del mercado, donde los asistentes fueron recibidos con música en directo. Tras el concierto, la artista y presentadora sueca Rebecca Peterson fue la encargada de conducir la ceremonia de entrega de premios de la presente edición.

La valoración de los veinte proyectos finalistas estuvo a cargo de un jurado independiente e internacional, formado por José Antonio García Ares (Foster + Partners, Reino Unido), Pontus Lomar (Lomar Arkitekter, Suecia), Angelo Candalepas (Angelo Candalepas and Associates, Australia) y Felipe Assadi (Felipe Assadi Arquitectos, Chile).

En una edición marcada por la diversidad geográfica y cultural de las propuestas presentadas, los Premios PIPA 2026 reconocieron aquellos proyectos capaces de interpretar su contexto, reforzar la identidad de su entorno y generar una auténtica sensación de pertenencia.

El estudio de arquitectura y diseño Agustín García-Huidobro se alzó con el galardón en la categoría ‘Residencial Unifamiliar’, gracias al proyecto ‘Casa Eje de Agua’. El residencial fue reconocido por su perfecta integración de la arquitectura, el diseño de interiores y la naturaleza. En la sección ‘Residencial Multi-unit’ ganó el despacho Zhuoyuan Design Studio, por ‘Temple Villa’, que fue premiado su propuesta contemporánea arraigada en la cultura local.

‘Dra. Skin Derma Institute’ fue galardonado en el grupo ‘Comercial y Espacios Públicos’. Con la arquitectura y el diseño de ar_ea – Amalia Ramírez, el proyecto presenta una redefinición del entorno clínico a través de la atmósfera, la geometría y la materialidad. Por su parte, BPM Architectes fue distinguido con su proyecto ‘Villa des Vignes’ en la categoría ‘Hoteles’. La cuidadosa rehabilitación de una histórica finca vinícola en Saint-Émilion demuestra cómo el patrimonio se convierte en la base de una experiencia contemporánea de hospitalidad.

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En la sección ‘Fachadas’, el vencedor fue ‘Garage Work Center’. Su lenguaje arquitectónico -obra de William F. Collins, AIA Architects, LLP- proporción, ritmo y materialidad reinterpretan el carácter industrial de su entorno urbano. ‘Hotel Impression Isla Mujeres by Secrets’, diseñado por Andrés Cajiga (Alia Architecture) y con el interiorismo de Nadia Borrás Markovic, recibió una mención especial.