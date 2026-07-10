Una empresa cerámica cambia de manos: así es cómo afectará a la plantilla

Las empresas dedicadas a la fabricación de cerámica atraviesan un periodo de turbulencias, como consecuencia de la inestabilidad internacional y los sobrecostes que pueden derivar de la aplicación de las normativas de la Comisión Europea. Pese a ello, las perspectivas del sector de la construcción en los principales países europeos indican que habrá alzas en los próximos años, dejando atrás un periodo de retrocesos, y el informe de Deloitte dedicado al azulejo refleja que en 2025 el conjunto de estas compañías ganó unos 800 millones de euros.

Con todos estos condicionantes, se siguen sucediendo los movimientos empresariales. El más reciente tiene que ver con una compañía de l'Alcora, que llevaba meses a la espera de formalización. La firma Mayolica, ubicada en l'Alcora, entró en concurso de acreedores el pasado mes de diciembre. Algo que generó inquietud entre su treintena de trabajadores. La compañía está especializada en la elaboración de piezas de pequeño formato, una gama caracterizada por su alto valor añadido.

Oferta de compra

Al cabo de unas semanas se conoció que una empresa de capital suizo, The Consortium Team, había presentado una oferta de compra por la cantidad de 3,23 millones de euros. Una de las características más importantes de la propuesta tenía que ver con el futuro de los trabajadores, ya que se hacía referencia a la posibilidad de subrogar al personal.

El procedimiento se ha alargado durante varios meses, cosa que había generado dudas entre los empleados, pero, según ha podido saber Mediterráneo, la oferta de compra ya se ha hecho efectiva, de manera que se traspasa la unidad productiva y se mantiene la plantilla. Esta semana se ha retomado la actividad, después del último ERTE, y los empleados han recibido la notificación de la baja de la Seguridad Social de Mayolica, y el alta de The Consortium Team. Se espera que en un breve plazo de tiempo se conozca el planteamiento de los nuevos dueños.

Sección de lo Mercantil

La propuesta tenía que pasar por el visto bueno de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Castellón. Un órgano judicial que cuenta con solo una plaza, y que en los últimos tiempos sufre un considerable colapso. Además de los concursos de acreedores y de decidir sobre las ofertas de compra de empresas, también se encarga de dilucidar sobre los procedimientos concursales de particulares.

En el caso de Mayolica, este concurso ha supuesto que los empleados consumieran días de ERTE, lo que podía derivar en una delicada situación para la plantilla en el caso de que la oferta de compra no saliera finalmente adelante. Finalmente, la operación ha llegado a buen puerto, por lo que se espera una calma en el plano laboral.

Más carga judicial

En lo que respecta a la lentitud de los trámites en la Sección de lo Mercantil, la consellera de Justicia, Nuria Martínez, expresó en el mes de febrero en Castellón la conveniencia de que se habilitara una nueva plaza, puesto que la media de los procedimientos alcanza los dos años. "Se requiere una planta judicial adaptada a la carga de trabajo actual y alineada con la realidad económica" de Castellón, declaró.

Por eso, consideró que crear una segunda plaza de la Sección de lo Mercantil sería "una medida necesaria para descongestionar los órganos existentes y garantizar una Justicia más ágil y eficaz para el tejido empresarial castellonense, con marcada vocación industrial y exportadora y líder en sectores como la cerámica o la agricultura".