Victoria PLC, grupo dueño de las marcas cerámicas Keraben y Saloni, mueve ficha para aliviar su deuda y ganar oxígeno financiero

Victoria PLC, grupo británico propietario de las firmas cerámicas castellonenses Keraben y Saloni, ha alcanzado un acuerdo vinculante para acometer una amplia refinanciación con la que prevé reducir en más de 300 millones de libras su deuda garantizada y sus obligaciones vinculadas a acciones preferentes.

La operación permitirá al fabricante internacional de pavimentos reforzar su balance, aliviar sus costes financieros y ampliar los plazos para afrontar parte de sus compromisos. En concreto, Victoria calcula que la reestructuración reducirá en alrededor de 34 millones de libras anuales los intereses y dividendos financieros que soporta actualmente. Los nuevos títulos que se emitirán como parte del acuerdo tendrán vencimiento en 2031.

La compañía, que cotiza en el mercado AIM de la Bolsa de Londres, ha firmado el acuerdo con KED Victoria Holdings y Wood River Capital, sociedades vinculadas al grupo inversor Koch, así como con bonistas que representan aproximadamente dos tercios de los 166,6 millones de euros en bonos garantizados con vencimiento en marzo de 2028.

Conversión de deuda y acciones

Una parte importante del acuerdo afecta a las acciones preferentes que KED Victoria mantiene en la compañía, cuyo valor de reembolso ascendía a unos 380 millones de libras en junio de 2026. De esa cantidad, conservará títulos por un valor nominal de 50 millones, aunque con unas condiciones modificadas: su posible conversión se aplazará hasta 2031 y el dividendo capitalizado bajará al 8%.

El resto se transformará parcialmente en nuevas acciones ordinarias de Victoria, nuevos bonos subordinados con vencimiento en 2031 y un derecho de valor contingente. Tras la operación, KED Victoria y Wood River controlarán conjuntamente el 24,9% del capital ordinario de la empresa.

Los propietarios de los bonos que vencen en 2028 recibirán, por su parte, nuevos títulos con vencimiento en 2031 y alrededor de 34,8 millones de acciones ordinarias. Victoria ha previsto también una prima de tres millones de libras para los bonistas que se adhieran al acuerdo dentro del plazo establecido.

La compañía sostiene que la reestructuración eliminará el riesgo de una conversión inmediata de las acciones preferentes que pudiera provocar una mayor dilución para los actuales accionistas. También le dará más tiempo para ejecutar sus planes de mejora de rentabilidad y generación de caja.

«Esta refinanciación constituye un paso significativo para Victoria y, en particular, para los accionistas ordinarios», señaló el presidente ejecutivo del grupo, Geoff Wilding, quien destacó que la operación completa la ampliación de los vencimientos de deuda realizada durante el ejercicio anterior.

Aunque el acuerdo es vinculante, la transacción todavía no está cerrada. Algunos de sus componentes deberán recibir el respaldo de los accionistas en una junta general y la autorización del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. Victoria contempla ejecutar la refinanciación mediante una solicitud de consentimiento de los bonistas o, en caso necesario, a través de un procedimiento judicial de reestructuración.

El acuerdo cuenta inicialmente con el apoyo de titulares de cerca de dos tercios de los bonos de 2028. Si la adhesión alcanza al menos el 90%, o un porcentaje inferior que la empresa considere suficiente, podría aplicarse mediante el procedimiento de consentimiento previsto.

Evolución favorable en 2026

Victoria acompañó el anuncio financiero de una actualización de su actividad. El grupo asegura que la evolución desde el inicio del ejercicio ha sido favorable, con un crecimiento interanual de los ingresos comparables impulsado por las medidas internas de mejora y las ganancias de cuota de mercado en el Reino Unido y Australia. También afirmó que su resultado bruto de explotación del ejercicio 2026 se situó, en términos generales, dentro de las previsiones.

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Cabe recordar que el grupo británico desarrolla su actividad en diferentes mercados internacionales y fabrica alfombras, moquetas, pavimentos vinílicos, césped artificial y baldosas cerámicas. En la provincia de Castellón, el grupo es propietario de Keraben y Saloni, compañías incorporadas a su división española de cerámica y revestimientos.