Semana decisiva para la cerámica: crece el temor a que Bruselas "ignore" la realidad del sector

Los fabricantes de cerámica de Castellón no solo están preocupados por las tensiones internacionales y el efecto de la incertidumbre geopolítica en las exportaciones y los costes de producción. Desde hace meses, existe una fuerte inquietud derivada de los cambios normativos de la Unión Europea en materia medioambiental. La propuesta de la Comisión Europea establece una gran reducción de las asignaciones gratuitas de emisiones de CO2, lo que implica nuevos sobrecostes y una pérdida de competitividad que no solo afecta a la cerámica, sino a buena parte de los sectores industriales del continente.

Por el momento, las diferentes actuaciones planteadas para lograr un cambio en Bruselas no han tenido efecto. Se mantienen los planes de reducir las asignaciones gratuitas en un 34%. Según los datos que maneja la patronal Ascer, esto implicaría un sobrecoste sectorial de entre 109 y 163 millones de euros anuales. También crecerían los costes en las firmas dedicadas a los esmaltes para la cerámica.

Revisión del ETS

Esta semana será clave para determinar si la Comisión Europea afloja esta presión. El viernes, 17 de julio, está previsto que se den a conocer las características de la revisión del sistema de comercio de derechos de emisión (ETS). Un cambio obligado por las peticiones de varios países del club comunitario, como Italia, que advierte desde hace tiempo del riesgo para la competitividad de la industria, lo que sería aprovechado por otras zonas productoras, como las asiáticas. Por el momento se conocen pocos detalles sobre este giro de los acontecimientos, aunque se espera una flexibilización de las estrictas condiciones en el apartado de emisiones, a cambio de más inversiones para acelerar la descarbonización.

Desde Ascer se está a la espera de conocer la concreción de la propuesta, aunque desde la Federación Europea de Cerámica (CET), de la que forma parte la agrupación de azulejeros españoles, se teme que Bruselas no sea receptiva a las necesidades de su sector. El presidente de la CET, Graziano Verdi, afirmó en una publicación italiana que Bruselas "calcula los parámetros a ciegas" a la hora de establecer las reglas del comercio de emisiones para la cerámica. También recordó que el Grupo de Expertos en Cambio Climático, en junio, "admitió abiertamente que, para el sector de los azulejos, el índice de referencia actual es sumamente subjetivo, hasta el punto de que —según sus cálculos, no los de la industria— el valor de este sector no debería disminuir, como predice el informe, sino aumentar". Por eso, se reclama un índice de referencia específico para estas fábricas.

Críticas desde la CET

En su valoración, Verdi expone que esta novedad "suena a victoria", pero "ahora parece que Bruselas pretende ignorarla. Para evitar críticas, y por pura cobardía, la solución propuesta probablemente consistirá en una revisión de un criterio de referencia alternativo aplicable a todos". La consecuencia sería que la cerámica se encontraría "exactamente en la misma situación, incluso después de que la Comisión lo certifique como víctima de una sanción injusta". Por eso, se pregunta "si puede una institución como la Comisión Europea ignorar deliberadamente una injusticia documentada por escrito".

El presidente del colectivo europeo afirma que desde la CET "no hay intención de rendirse", y en el caso de que no se atienda a estas reclamaciones, "el sector está dispuesto a llevar el asunto ante los tribunales". En lo que respecta a la situación de la cerámica europea, Graziano Verdi expuso que, si cerraran "las fábricas de Sassuolo y Castellón, la producción de azulejos continuaría en otros lugares del mundo, y Europa tendría que importarlos. El resultado no sería un planeta más limpio, sino una industria manufacturera europea más pequeña y un mercado más amplio para aquellos que no tienen ninguna obligación de descarbonizar nada".