La Asociación de Técnicos Cerámicos presenta su hoja de ruta para 2027

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) ha aprobado por unanimidad su Plan Estratégico para 2027, una hoja de ruta que sitúa la transferencia de conocimiento, la mejora de la competitividad del clúster y la puesta en valor de los profesionales como sus tres grandes prioridades. La entidad afronta este nuevo ciclo coincidiendo con la celebración de su 50 aniversario y tras recibir varios reconocimientos por su trayectoria.

La formación seguirá ocupando un papel central ante la transformación de la industria cerámica por la inteligencia artificial y la digitalización. Entre julio de 2025 y julio de 2026, ATC impartió 204 horas de formación especializada, con 746 participantes durante 2025 y otros 347 en el primer semestre de este año. Además, publicó 29 ofertas de empleo y reforzó la difusión técnica mediante la revista CeramicATC, cuyas campañas superaron los 137.000 impactos.

Competitividad del sector

El plan también pretende fortalecer la posición de la cerámica española frente a la competencia de terceros países y a una regulación europea cada vez más exigente. En este ámbito, la asociación comenzará a preparar el Congreso Internacional del Técnico Cerámico de 2027, después de que la última edición reuniera a más de 400 asistentes y 45 expertos.

ATC cuenta actualmente con 434 asociados, entre profesionales y empresas, y aspira a ampliar esta base. También mantendrá iniciativas para impulsar el relevo generacional, como el Premio ATC Impulsa, dotado con 5.250 euros, y actividades de networking y promoción de la cerámica artística e industrial.