Actividades
La Asociación de Técnicos Cerámicos presenta su hoja de ruta para 2027
La entidad fija la transferencia de conocimiento, la competitividad y la puesta en valor de profesionales como ejes principales
La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) ha aprobado por unanimidad su Plan Estratégico para 2027, una hoja de ruta que sitúa la transferencia de conocimiento, la mejora de la competitividad del clúster y la puesta en valor de los profesionales como sus tres grandes prioridades. La entidad afronta este nuevo ciclo coincidiendo con la celebración de su 50 aniversario y tras recibir varios reconocimientos por su trayectoria.
La formación seguirá ocupando un papel central ante la transformación de la industria cerámica por la inteligencia artificial y la digitalización. Entre julio de 2025 y julio de 2026, ATC impartió 204 horas de formación especializada, con 746 participantes durante 2025 y otros 347 en el primer semestre de este año. Además, publicó 29 ofertas de empleo y reforzó la difusión técnica mediante la revista CeramicATC, cuyas campañas superaron los 137.000 impactos.
Competitividad del sector
El plan también pretende fortalecer la posición de la cerámica española frente a la competencia de terceros países y a una regulación europea cada vez más exigente. En este ámbito, la asociación comenzará a preparar el Congreso Internacional del Técnico Cerámico de 2027, después de que la última edición reuniera a más de 400 asistentes y 45 expertos.
ATC cuenta actualmente con 434 asociados, entre profesionales y empresas, y aspira a ampliar esta base. También mantendrá iniciativas para impulsar el relevo generacional, como el Premio ATC Impulsa, dotado con 5.250 euros, y actividades de networking y promoción de la cerámica artística e industrial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crisis: una empresa cerámica negocia el despido de la mayoría de su plantilla
- Dolor en la cerámica de Castellón: muere Lucía Grandío, responsable de marketing de Rocersa Group
- Unos emprendedores de l'Alcora crean un sistema para instalar de forma fácil y barata pavimento cerámico
- Una empresa cerámica de Castellón recibe el visto bueno para incorporar un nuevo horno
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
- Una gran azulejera de Castellón busca trabajadores en plena crisis de Oriente Medio
- Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida