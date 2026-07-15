Innovación en la construcción: crean cubiertas de cerámica que ahorran la factura energética

La cerámica está considerada como uno de los materiales de construcción más completos, debido a su durabilidad, su adaptación a todo tipo de diseños o la facilidad de limpieza. Además, es una fuente constante de innovaciones, como las que se desarrollan en el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC). Uno de los últimos ejemplos es el proyecto Renovat, que ha contado con la colaboración de empresas punteras del sector, como Porcelanosa.

La iniciativa consiste en la creación de cubiertas elaboradas con materiales cerámicos, que permiten un ahorro de la factura energética gracias a su capacidad de aprovechar el calor del sol y utilizarlo en los sistemas de climatización de los edificios. El responsable del área de Hábitat y Construcción del ITC, Gonzalo Silva, expone que en los procesos de rehabilitación de viviendas lo habitual es limitarse "al incremento del aislamiento por el exterior y a la mejora de la eficiencia de los equipos de climatización, pero estas medidas, dado su carácter pasivo, no permitirán en un futuro adaptarse a los futuros cambios climáticos".

Otro ejemplo de la pruebas desarrolladas dentro del proyecto. / Mediterráneo

Nuevas cubiertas

Para aportar nuevas opciones se han desarrollado "nuevas soluciones constructivas para cubiertas horizontales e inclinadas que utilizan la radiación solar térmica renovable en combinación con los sistemas de ventilación y de climatización para reducir los consumos energéticos en diferentes condiciones climáticas y periodos estacionales".

Las experimentaciones se han realizado tanto en verano como en invierno, para conocer cómo se puede obtener un ahorro a lo largo de todo el año. Silva concluye que las soluciones propuestas "son aplicables tanto en edificios como en viviendas unifamiliares con cubiertas inclinadas y, por lo tanto, su utilización para reducir el consumo energético reducirá el impacto climático tanto en ciudades como en entornos rurales".

Ahorro energético

Los modelos probados en el proyecto se componen de tejas y piezas cerámicas que permiten la absorción del calor y su aprovechamiento en el confort del interior de los hogares. Las soluciones permiten mejorar el comportamiento energético de los edificios y optimizar el ahorro energético en función de las condiciones ambientales y de cada época del año.

Desde el ITC se han analizado los datos obtenidos en los prototipos creados, en condiciones reales de exposición ambiental, y esa información ha aportado datos relevantes sobre su comportamiento energético, para optimizar su funcionamiento y evaluar su potencial de implantación en futuras actuaciones de rehabilitación.

No es esta la única posible aplicación de la cerámica en materia energética. Recientemente se conocieron los detalles de una investigación sobre el uso de pigmentos para este material, que permiten refrescar una estancia cubierta de azulejos.

Construcción sostenible

Con investigaciones como estas, el ITC destaca "su apuesta por la investigación aplicada y por el desarrollo de soluciones constructivas innovadoras que permitan avanzar hacia edificios de consumo energético cada vez más reducido, contribuyendo a una construcción más sostenible y resiliente para el futuro".

Renovat ha contado con el respaldo del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) a través de la Unión Europea, en el marco del Programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) Comunitat Valenciana 2021-2027.