Momento decisivo para la cerámica de Castellón: defensa del sector en el Parlamento Europeo a las puertas de conocer los cambios en el mercado de emisiones

Esta semana, las empresas cerámicas de Castellón se juegan una parte importante de su competitividad. Todo dependerá de las decisiones que adopte la Comisión Europea sobre el controvertido mercado de emisiones de CO2 (ETS). Debe aprobarse el mecanismo para los próximos años, que contemplaba inicialmente un aumento de los costes ambientales para las fábricas, mediante la drástica reducción de las asignaciones gratuitas. En cambio, los competidores asiáticos no cuentan con procedimientos similares, lo que les ayuda a ganar cuota de mercado.

Según los cálculos de la patronal Ascer, con los planteamientos iniciales de los dirigentes comunitarios, las fábricas deberían asumir unos sobrecostes de entre 109 y 163 millones de euros al año. Un golpe que también recibirían los fabricantes de esmaltes y fritas para la industria azulejera.

Decisión en Bruselas

Las discrepancias surgidas entre diferentes sectores productivos y una parte de los Veintisiete derivaron en el compromiso de los dirigentes comunitarios de modificar el mercado de emisiones y atender las quejas. Será este viernes cuando se conozca el resultado. Los contactos entre diputados y técnicos de la UE se mantendrán prácticamente hasta el último momento, mientras que el Parlamento Europeo apura las últimas oportunidades para mostrar posicionamientos. Este martes, la Comisión de Industria, Investigación y Energía de la cámara comunitaria trató sobre estos asuntos, mediante un intercambio de opiniones con la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera.

Según recoge la Asociación Europea de la Industria Cerámica, Cerame-Unie, la eurodiputada italiana Letizia Moratti expuso la situación de las industrias intensivas en energía, como la cerámica, de las que se espera un proceso de descarbonización pese a no tener disponibilidad de tecnologías suficientes para ello. "Hay varios sectores en los que las mejores tecnologías disponibles aún no permiten una descarbonización total, y un ejemplo es la industria cerámica", expuso, por lo que se encuentra en peligro.

Asignaciones gratuitas

Al hilo de esta intervención, Cerame-Unie recordó cuáles son sus aspiraciones ante los anuncios que haga Bruselas el viernes. "Los costes por emisiones no deberían aumentar para todos los sectores cerámicos en los próximos cinco años", defienden. De paso, recordaron que el grupo de expertos de cambio climático reconoció que debería haber índices de referencia específicos para azulejos y baldosas, y que en este caso no solo debería darse una reducción de las asignaciones gratuitas del 34%, sino un aumento del 12%, debido a las escasas posibilidades actuales para reducir emisiones al ritmo que demanda Europa.

"Para seguir siendo competitiva a nivel mundial mientras avanza hacia la neutralidad climática, la UE debe asegurar una transición realista y sostenible, que permita inversiones en la descarbonización industrial en vez de socavar a los sectores productivos", indica la asociación.

Posible vía judicial

El presidente de la Federación Europea de Cerámica (CET), Graziano Verdi, afirmó hace unos días que la solución de Bruselas pasaría por una revisión igual, pero poco significativa, para todos los sectores productivos, mientras que la cerámica aspira a una mejora mayor, teniendo en cuenta sus dificultades para descarbonizar.

Incluso avanzó que podría plantearse acudir a los tribunales para defender al sector.