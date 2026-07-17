"Maltrato" a la cerámica de Castellón: la valoración de la patronal Ascer sobre la última decisión de Bruselas

Los cambios anunciados por la Comisión Europea en el mercado de emisiones de CO2 (ETS) han sido una nueva decepción para la industria cerámica de Castellón. La patronal que agrupa a estos fabricantes, Ascer, menciona que Bruselas "desoye las posiciones de los estados miembros y buena parte de los sectores industriales", y acusa a los dirigentes comunitarios de "instalarse en el garantismo técnico, trasladando cualquier cambio en profundidad a la revisión del ETS o más allá de 2030, lo que pone de manifiesto la escasa voluntad de la Comisión por abordar reformas en profundidad".

Presentada la propuesta, debe pasar por el Parlamento Europeo y el Consejo. Desde Ascer advierten que "no dejaremos de demandar", teniendo en cuenta que el Grupo de Expertos en Cambio Climático del 3 de junio adoptó la posición de incluir benchmarks subsectoriales "que hagan justicia al maltrato que este sector viene soportando dentro del ETS".

La entidad menciona el "intenso trabajo de divulgación y defensa" del sector a lo largo de ocho meses, "que se ha topado con una Comisión desconectada de la realidad". La cerámica está incluida dentro del apartado de empresas de calor y combustible, que tendrá "una minoración del recorte en la asignación gratuita", pero puntualiza que "no discrimina entre aquellos que tienen una posibilidad real de descarbonizarse y quienes no".

"Mensaje perverso"

Por eso, Ascer afirma que Bruselas "en la práctica lanza un mensaje perverso en el que se premia a quien, teniendo forma de descarbonizarse, no lo ha hecho y castiga a quien, queriendo hacerlo, no puede porque no tiene alternativas tecnológicas".