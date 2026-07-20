Las empresas de esmaltes cerámicos también lamentan la propuesta de Bruselas que afecta a su futuro

Las decisiones que llegan desde Bruselas tienen un impacto cada vez mayor en el futuro de la industria cerámica de Castellón. El ejemplo más reciente se dio el viernes, cuando la Comisión Europea dio a conocer su propuesta de revisión del mercado de emisiones. Desde hace 20 años, se grava la actividad de las empresas que emiten CO2, en un mecanismo que cuenta con un porcentaje de asignaciones gratuitas cada vez más limitado, con la finalidad de incentivar el cambio a energías menos contaminantes.

Para el periodo 2026-2030 se quería reducir hasta en un 34% la cantidad de estos derechos gratuitos destinadas a la cerámica. Una drástica restricción que desde el sector se criticaba, al no tenerse en cuenta los esfuerzos en sostenibilidad ambiental de los últimos años, así como la dificultad técnica de usar métodos de producción descarbonizados dentro de los planes que imponen los dirigentes comunitarios.

Propuesta europea

Para responder a estas quejas de la cerámica y otras industrias del continente, la Comisión presentó una reforma de sus objetivos iniciales, que aportará más asignaciones gratuitas para este y otros sectores afines, pero que se queda muy lejos de un planteamiento acorde con las características del sector.

Después de la valoración negativa de la patronal azulejera Ascer, es ahora la entidad que agrupa a los fabricantes de esmaltes, fritas y colores cerámicos, Anffecc, la que muestra su insatisfacción con los cambios de los mandatarios europeos.

Críticas de Anffecc

Por parte de Anffecc mencionan que la propuesta del viernes "puede aliviar parcialmente la pérdida de asignaciones gratuitas para 2026-2030, pero no resuelve el problema de fondo", porque las correcciones anunciadas "siguen siendo limitadas y no permiten conocer todavía el impacto real para las empresas".

Para la entidad resulta "imprescindible que los nuevos valores se publiquen cuanto antes y que reflejen la realidad de sectores que, como el nuestro, aún no disponen de alternativas tecnológicas viables y competitivas, a pesar de los esfuerzos realizados en descarbonización en los últimos 20 años". Como solución, Anffecc propone que se pongan encima de la mesa unos índices de referencia (benchmarks) específicos para las empresas de la cerámica, que estarían "más ajustados a las características de cada industria en particular, como hemos venido reivindicando".

Doble impacto

En el caso de las compañías de este segmento, el planteamiento de la Comisión Europea tiene un doble efecto. El directo, como fábricas que necesitan elevadas cantidades de gas para operar; y el indirecto, ya que cualquier actuación que repercuta de manera negativa en las empresas de la cerámica afecta a sus cuentas de resultados.