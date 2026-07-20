Huelga en una empresa azulejera de Castellón: "El ambiente es irrespirable"

La firma del convenio sectorial de la industria cerámica ha sido, en los últimos tiempos, una fuente de conflictividad laboral en la provincia de Castellón. A comienzos del pasado año se llegó a convocar una huelga para forzar un acuerdo entre las partes.

En cambio, el actual convenio se firmó sin demasiadas tensiones, y para un periodo de tres años. Pese a ello, hay una empresa de la cerámica castellonense, la alcorina Halcón, que se encuentra en huelga para reclamar una mejora de las condiciones salariales y de salud laboral.

Huelga de 24 horas

El paro, convocado por UGT, comenzó el 19 de julio con el arranque del turno de las 22.00 horas, y tendrá una duración de 24 horas. El motivo de esta reivindicación es "la negativa de la empresa a atender las demandas planteadas por la Federación de Industria de UGT, y que se vienen reclamando desde hace tiempo".

Uno de los integrantes del comité de empresa por esta organización, Hilario Forcada, detalla que las decisiones tomadas "suponen una pérdida de poder adquisitivo", al perder retribuciones correspondientes a unos turnos de festivos que se han reducido en los últimos tiempos. "Queremos adaptar la jornada sin reducir salarios", detalla.

Salud laboral

Además, apunta que los empleados sufren el "estrés térmico" durante las sucesivas olas de calor. "En algunos puntos se superan los 40 grados, y hay zonas donde la humedad hace el ambiente irrespirable", detalla. Hace unas semanas ya se hizo otro acto de protesta.

Desde el sindicato convocante exponen que la convocatoria de huelga ha supuesto "el paro total de los hornos en las distintas factorías del grupo, un hecho que evidencia el elevado grado de unidad y compromiso de la plantilla".

Postura de la empresa

El punto de vista de la empresa es distinto. Fuentes conocedoras de la situación mencionan que el paro ha sido convocado solo por UGT, mientras que CCOO se ha desmarcado. Además, afirman que se han realizado diferentes acercamientos con la representación de los trabajadores, sin que se haya logrado un acuerdo. Los mismos interlocutores añaden que las condiciones salariales se rigen por lo establecido en el convenio colectivo.