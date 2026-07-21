Nuevo varapalo a la cerámica de Castellón: estas son las últimas oportunidades para conseguir los objetivos del sector

Los grandes núcleos europeos de producción cerámica, entre ellos el de Castellón, parecen estar muy lejos de Bruselas. Las instituciones comunitarias pretendían recortar en un 34% las asignaciones gratuitas para esta industria en el periodo 2026-2030, lo que podría suponer un aumento de los costes y una pérdida de competitividad. Fuentes del sector señalan que el efecto final puede ser una caída en la producción y en el número de puestos de trabajo.

Ante esta amenaza, en los últimos ocho meses se ha reforzado la presión ante la Unión Europea, para tratar de hacer ver que la cerámica no puede acelerar su descarbonización porque no existen todavía alternativas técnicas fiables para sustituir al gas. Una reivindicación que ha tenido efecto con la reforma del mercado europeo de emisiones (ETS), presentada el viernes por la Comisión Europea, pero que se ha quedado a mucha distancia de las pretensiones de los azulejeros del continente.

Sin 'benchmark' específico

La eurodiputada socialista Leire Pajín, que ha formado parte de las negociaciones hasta el último momento, reconoce que tenía la esperanza "de poder sacar una mayor concreción". Para ello, se reclamaba la puesta en marcha de un índice de referencia específico (benchmark) para la cerámica, de modo que tuviera en cuenta que ya fabrica con el máximo de sostenibilidad ambiental disponible, fruto de las continuas inversiones realizadas por las empresas en las últimas décadas. Esto habría limitado los recortes en las asignaciones gratuitas, en reconocimiento a este esfuerzo. Finalmente, este benchmark no será posible. Pajín añade que desde la patronal cerámica, Ascer, le han trasladado su "frustración" por este nuevo varapalo, porque "la propuesta final no se acerca ni de lejos a la deseada, aunque sí habrá una mejora".

Pese a ello, tanto Pajín como el eurodiputado de Compromís, el castellonense Vicent Marzà, apuntan que hay todavía dos opciones para hacer cambiar el parecer de los responsables comunitarios. Marzà detalla que la modificación del mercado de emisiones "debe pasar por el Parlamento Europeo, donde se abrirá un periodo de enmiendas". Eso sí, avisa de la necesidad de que la tramitación se haga por el procedimiento ordinario y no por urgencia. "Vamos a tener que luchar para que se puedan presentar enmiendas", y por eso pide que los grupos mayoritarios en el Europarlamento, el popular y el socialdemócrata, "lo exijan".

Tramitación europea

Desde su escaño reclamará "el cumplimiento de la propuesta de los técnicos", basándose en la indicación de los expertos de la Dirección General de Clima, que hablaron de dar un trato específico a la cerámica. "Hacer lo contrario es discriminarla", señala el representante valencianista en esta cámara. Por su parte, Leire Pajín menciona que "se ha empezado a trabajar para esta tramitación, que será en septiembre", con el argumento de la defensa de la descarbonización, "pero con la premisa de que este proceso debe ser justo".

Si el paso por el Parlamento Europeo no aporta novedades significativas, Vicent Marzà apunta a la última instancia, que es el Consejo Europeo. Es la máxima instancia política de la Unión Europea, con la presencia de los jefes de Gobierno de todos los países miembros, y que establece las prioridades. "España puede mostrar su posición contraria, defendiendo el mercado de emisiones, pero distribuyendo como toca", recalca. Pajín expone que lograr las pretensiones de las industrias "va a ser muy complicado a corto plazo, porque hay otros países y otros sectores presionando para reclamar algo similar, pero no tiramos la toalla, y estamos en la siguiente pantalla".

Alivio pendiente

Por otro lado, aún se desconoce cómo se concretará este alivio para el azulejo en el mercado de emisiones. Vicent Marzà apunta a que el recorte de asignaciones gratuitas "podría pasar de un 34% a un 23%", aunque este extremo debe concretarse por parte de la Comisión.